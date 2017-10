Zelhem 11 nov. – Weemoed en vergankelijkheid in najaarsconcert

X 11

ZELHEM – Op zaterdag 11 november geeft het Oost-Nederlands Kamerkoor vanaf 20.00 uur zijn najaarsconcert in de Lambertikerk te Zelhem. De muziek is helemaal afgestemd op de maand november.

In deze maand zien we een overgang van de bonte levendige kleuren van de herfst naar het doodse grijs van de winter. Geen wonder dat er in deze maand veel aandacht is voor de vergankelijkheid van het leven en de gedachtenis van de doden.

In een bont palet van Barok-, romantische en moderne muziek komen deze onderwerpen aan de orde in het najaarsconcert. Naast het fascinerende requiem van Herbert Howells (1936), brengt het koor een viertal motetten van Johannes Brahms (1833-1897) ten gehore, waaronder het bekende ‘Warum is das Licht gegeben dem Mühseligen’. Ontroerend zijn de motetten van Johann Hermann Schein (1586-1630) over psalm 126 ‘Die mit Tränen säen’ en over het sterven van Jakob ‘Da Jakob vollendet hatte’. In het concert wordt tenslotte ook vooruitgegrepen naar een nieuw begin, dat bezongen wordt in het feestelijke Deutsches Magnificat van Heinrich Schütz (1585-1672).

Het koor staat onder leiding van Rob Vermeulen.

Het concert wordt herhaald op 12 november om 16.00 uur in Aerdt.

Kaarten voor het concert van 11 november zijn verkrijgbaar via www.oostnederlandskamerkoor.nl. Ze kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de kassa.