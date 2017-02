3e divisie Rap en Snel mist aansluiting

GROENLO – Afgelopen zaterdag kwamen Karlijn en Lisa uit op op de 3e kwalificatiewedstrijd turnen Dames Senioren. Tijdens deze wedstrijd streden de turnsters van Gelderland, Overijssel en de polder voor deelname aan de landelijke wedstrijden 3e divisie. Zowel Karlijn als Lisa misten de aansluiting op dit niveau en deelnemersveld. Zij eindigden als 32e en 33e van de 34.

In de 3e wedstrijd startten Karlijn en Lisa direct op het moeilijkste onderdeel, de brug ongelijk. Hoewel er merkbaar progressie gemaakt is in de trainingen was het duidelijk dat de eisen behorende bij dit wedstrijdonderdeel nog niet gehaald konden worden. Vanwege het ontbreken van heel hoge opzwaaien en vluchtelementen werd er fors in de scores gesneden en eindigde Lisa als 33e en Karlijn als 32e.

Op de balk wist Karlijn de aansluiting op het deelnemersveld nog enigszins te realiseren. Zij turnde een mooie oefening maar wist de draaien, sprongen en acrobatische elementen toch niet helemaal naar wens van de jury uit te voeren en eindigde als 27e op dit toestel. Lisa moest het toestel zelfs twee keer verlaten waardoor zij uiteindelijk als 33e eindigde.

Op de vloer kon Karlijn haar net uigevoerde oefening demonstreren waarbij het helaas aan moeilijke onderdelen als ook de ruimte en de waarde van de elementen onvoldoende bleken. Karlijn eindigde als 28e. Lisa had het ook bij dit toestel nog moeilijker en eindigde op behoorlijke achterstand als 33e.

Afgesloten werd met sprong. Met name op dit onderdeel wist Karlijn haar vooruitgang te demonstreren. Twee sprongen met overslagen en draaiingen in het aanspringen en na de afkaats werden door de jury met mooie cijfers beoordeeld en wist Karlijn de 12e plaats te veroveren. Helaas voor Lisa liep het ook niet echt op dit toestel. Met minder ruimte geturnd werden de sprongen met de 30e plaats beloond.

De competitie wedstrijden eindigen hiermee voor Karlijn en Lisa. Aan het eind van het seizoen zullen zij nog uitkomen op de toestelkampioenschappen waar zij zich opnieuw kunnen meten met de huidige groep turnsters.