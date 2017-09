Achterhoeks Hippisch Festijn ontvangt duizenden bezoekers

X 14

VARSSEVELD – “We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend”, blikt Menno Koch, bestuurslid van het Achterhoeks Hippisch Festijn terug. Onder perfecte omstandigheden konden toeschouwers in De Vennebulten in Varsseveld drie dagen lang genieten van topsport, vertier en vermaak.

Sinds twee jaar ligt het zwaartepunt van het evenement op de internationale eventing, een wedstrijd waarbij ruiters naast een dressuurproef ook een parcours moeten springen en in de cross country natuurlijke hindernissen moeten overwinnen. “Dit jaar hebben we een ongekend groot aantal deelnemers mogen ontvangen, van amateurruiters in de nationale klasse tot grote namen die op de belangrijkste internationale kampioenschappen deelnemen, zoals de Olympische ruiters Ingrid Klimke, Tim Lips en Merel Blom.”

Laatst genoemde kende een wel heel succesvolle wedstrijd. De amazone uit Aalten verscheen met zes paarden aan de start en schreef twee internationale rubrieken op haar naam, evenals het Nederlands kampioenschap voor zesjarige eventingpaarden. “Ik kan terugkijken op een super geslaagd weekend. Dit weekend was ook een wedstrijd in Polen, maar ik rijd net zo lief hier, het is hier super georganiseerd en dat in mijn buurtdorp”, vertelt de amazone na afloop enthousiast.

Ook de strijd om de Nederlandse titel bij de senioren werd in De Vennebulten uitgevochten. Renske Kroeze trok daarbij aan het langste eind, terwijl de titel bij de zevenjarige eventingpaarden in handen kwam van Alice Naber-Lozeman. Tim Lips schreef de zwaarste internationale rubriek, de CIC2*, op zijn naam met zijn Olympiade-paard Bayro.

Naast al het topsport geweld kwamen de duizenden bezoekers ook af op de vele extra’s die het evenement te bieden had. Naast de vele stands was er dit jaar nog meer te beleven voor families doordat er diverse activiteiten voor kinderen, zoals ponyrijden, konijnenspringen en diverse shows werden gehouden. “Ik heb diverse bezoekers gesproken en die vonden het prachtig om de sport van zo dichtbij te maken. Daarnaast spraken de standhouders ook van veel toeloop en keren de deelnemers tevreden terug naar huis. Daar doen we het natuurlijk allemaal voor”, besluit Koch.