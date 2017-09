Badmintonverenigingen starten gezamenlijk ledenwerfactie

X 29

Badmintonverenigingen in de Achterhoek en de Liemers hebben gezamenlijk een ledenwerfactie

opgezet. Onder de naam ‘Probeer badminton nu’ bieden de deelnemende verenigingen tien

proeflessen aan waarin kennis kan worden gemaakt met de badmintonsport en de basisslagen en

spelregels worden aangeleerd. Verschillende lessen worden aangeboden aan jeugd, volwassenen,

55-plussers (overdag) en aan aangepast sporters. Deelnemers betalen voor de proeflessen slechts

€ 25.

Het is voor het eerst dat badmintonverenigingen een dergelijke gezamenlijke actie opzetten.

De verenigingen – 20 van de 27 in de regio doen aan de actie mee – hebben 130.000 flyers laten

drukken en verspreiden die via huis-aan-huisbladen in de Achterhoek en de Liemers. Voor deze actie zijn een Facebookpagina en een webpagina gemaakt. Op die webpagina www.probeerbadminton.nu is te zien welke verenigingen deelnemen aan de actie en op welke dagen zij de proeflessen aanbieden. Zo kan iedereen een passende dag/avond en locatie vinden.

De eerste lessen beginnen in de eerste week van oktober. Inschrijven kan via de website tot uiterlijk

30 september.

Deelnemende verenigingen zijn:

Shuttle Up ’81 (Aalten), BC Babo (Borculo), BC Didam, Doesburg BV, BC Phido (Doetinchem),

BC Eefde, BC Yapton (Eibergen), GBC Poona (Gaanderen), BV Grol (Groenlo), BC ’t Seepaerd

(’s-Heerenberg), BV Rijnwaarden (Lobith), BC Dynamo Neede, BC Steenderen, Spees Sjuttel Silvolde, Ulftse BC, BC Varsseveld, Flash (Vorden), BC ’t Pluumke ’67 (Winterswijk), BC Zelhem en BC Zevenaar.