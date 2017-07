Beach volleybal toernooi

X 93

MARIËNVELDE – Volleyballiefhebbers kunnen zich nog aanmelden voor het 21e Marvo’76 beach volleybaltoernooi op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 op het kerkplein / BMV parkeerplaats in Mariënvelde. Dit is het weekend voor de zwarte cross. De inschrijving is reeds gestart, en in elke klasse kunnen we nog teams gebruiken. Heb je zin in een sportieve en gezellige dag, geeft je dan snel op. Dit kan nog tot en met 16 juni.

In Mariënvelde zal op de vrijdag avond gestart worden met 2 x 2 toernooi. In deze klasse is er een dames en heren poule, waarin we 2 tegen 2 spelen. Deze klasse op het Beach toernooi is voor de echte fanatiekeling een fantastische onderdeel.

Zaterdag morgen wordt gestart met de mini’s (circulatievolleybal niv. 5 & 6) en de ABC Jeugd tot 18 jaar in teams van 4 spelers.

Zaterdagmiddag wordt er gestreden om de “Marvo-Beach-Cup”. In die klasse spelen de meer prestatiegerichte dames- en herenteams en wordt er nauwer volgens de regels gespeeld. Dit is bedoeld voor competitiespelers, waarbij het niveau gemiddeld rond de 1e – 2e klasse ligt en gespeeld wordt in teams van 3 personen.

De zondag staat geheel in het teken van recreatief beach volleybal voor bedrijven-, vrienden- en familieteams. Heren- en damesteams spelen 3 tegen 3, mixed teams spelen 4 tegen 4.

De inschrijfgelden zijn: mini’s €10,-; ABC-jeugd en 2×2 toernooi €15,-; Beach-Cup & recreatief €20,- en mixed recreatief €25,-.

Zaterdag middag 8 Juli na afloop van de Beach-Cup bieden we de mogelijkheid om gezamenlijk met je team en supporters/ vrienden/ familie te barbecueën (reserveren vereist). Na afloop van de BBQ volgt weer een groots opgezette beach party met leuke muziek en lekkere drankjes. De entree voor de beach party is gratis!