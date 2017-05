Bekerwedstrijd dames 1 HV grol tegen HV Minerva 

X 19

GROENLO – Pim pam poef! Heeft dames 1 van HV Grol dan toch nog een troef? Afgelopen dinsdagavond werd er in een lange stoet met vele supporters naar Gaanderen geracet! Om door te gaan naar de achtste finale van de beker moest er gewonnen worden van een bekende tegenstander uit de competitie: HV Minerva.

De dames van Minerva maakten het openingsdoelpunt. Vanaf dat moment werden de dames van Grol wakker en stond de verdediging als een huis. Er werd op tempo gespeeld. De dames van Grol wisten elkaar te vinden, dit resulteerde in fraai uitgevoerde wissels.

De eerste helft van de wedstrijd is Minerva niet meer aan scoren toegekomen. Laura Stortelder wist de ene na de andere 7 meter strak in het hoekje te gooien.

De dames gingen de rust in met een comfortabele voorsprong van 2-10. De druk was eraf, de enige opdracht voor de tweede helft was de rust bewaren en toverballen achterwege laten. Het eerste kwartier van de tweede helft heeft Minerva geen doelpunt kunnen maken. Doordat er nieuwe dingen en posities werden uitgeprobeerd aan de kant van Grol wisten ze later toch enkele doelpunten te scoren. Gelukkig kwamen de punten niet in gevaar en werden ze na zestig minuten trots mee richting Groenlo genomen.

Eindstand: 8-16 voor Grol!

Over twee weken staan de dames van Grol in de achtste finale van de beker, de dames van Grol zijn strijdlustig en er klaar voor. We hopen op net zo veel aanmoediging als deze week. Tegenstander en locatie zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt, houd social(media) in de gaten!