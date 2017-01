Belangrijke punten voor HV Grol Dames 2

GROENLO – Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd Huissen – HV Grol op de planning. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, want de thuiswedstrijd eindigde met 1 doelpunt verschil in het voordeel van Grol. Grol begon de 1ste helft niet scherp waardoor ze snel met 2 -0 achter stonden. Daarna wisten de dames van Grol zich te herpakken en kwamen ze op voorsprong. Door een paar goede reddingen van Pascalle Zemann ging Grol met een 6-9 voorsprong de rust in. De tweede helft begonnen de dames chaotisch waardoor Huissen terug kwam tot 1 doelpunt verschil. Door goed verdedigend werk en uitstekend keeperswerk trok Grol de overwinning met 13-16 over de streep.

Volgende week zaterdag 4 februari om 20.10 uur moet dames 2 tegen de koploper Duiven. Het beloofd een spannende wedstrijd te worden, want als Grol wint staan ze bovenaan. Dus kom allen kijken!

FBC Herwen – HV Grol Dames 1

Afgelopen zondagochtend stonden de dames van Grol 1 tegenover de dames van FBC in Herwen. De dames van Grol begonnen vol goede moed, maar al snel stonden zij 5-3 achter door onnauwkeurige aanvallen. De dames van FBC maakten er dankbaar gebruik van en waren scherp en snel in hun spel. Door het missen van 2 penalty’s aan de kant van Grol, konden ze de aansluiting niet maken en gingen ze de rust in met een achterstand van 4 doelpunten, 12-8. Echter, dit was niet onoverkomelijk en de dames van Grol begonnen scherp aan de tweede helft. Na 10 minuten leek Grol de draai te vinden en even werd er gehoopt op aansluiting. Dit was helaas van korte duur en de dames van FBC liepen in de laatste 10 minuten uit van 4 punten voorsprong naar 10 punten voorsprong. De wedstrijd eindigde met een stand van 25-15. Volgende week zondag om half 2 staat er voor de dames van Grol weer een belangrijke wedstrijd op het programma. Zij spelen om 13.25 thuis tegen Groessen en hopen op veel support!

UDI B1 tegen Grol B1

Zondagochtend 09.45 uur vertrokken de meiden van Grol B1 naar Arnhem voor een wedstrijd tegen de koploper UDI. In de voorgaande wedstrijden was al gebleken dat het een moeilijke wedstrijd zou gaan worden. Thuis had Grol met maar liefst 21-9 verloren en de allereerste wedstrijd tegen dit team uit Arnhem met 17-8. U zult denken; reeds twee keer verloren en nu weer tegen elkaar? Dat komt omdat er een dubbele competitie gespeeld wordt. Het begon al met een paar snelle aanvallen, waar niet goed op gereageerd werd en waaruit UDI dus makkelijk konden scoren. Voordat Grol iets terug kon doen stonden de meiden al met 3-0 achter. Er werd niet slecht gespeeld, maar de meiden van UDI speelden gewoon veel sneller. De wissels had Grol door, maar individuele klasse, dat zich uitte in snelle passeerbewegingen door de Grolse verdediging, zorgde voor menig doelpunt. Daarnaast waren ze verdedigend ook feller en meer persoonsgericht. Vast is vast! (dat betekent als je iemand vast hebt, houd je die persoon ook vast). Daar kunnen de meiden van Grol nog een hoop van leren.

Bij rust stond het 12-4 en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In eenzelfde tempo ging UDI in de tweede helft door en deze moest Grol zich helaas gewonnen geven: einduitslag 21-8 in het voordeel van UDI. Komende zondag speelt de B1 tegen Reehorst uit Ede. Met deze wedstrijd hopen ze een beter resultaat te behalen.

