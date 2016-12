Bovo Dames 1 begint 2016 met overwinning op koploper

AALTEN – Yes, vandaag mochten we weer een competitiewedstrijd spelen. We hadden in de vakantie wel wat getraind, geborreld, een wedstrijdje gespeeld en meegedaan aan een zeer intensief Henk Bruens toernooi natuurlijk. Maar zaterdag 9 januari mochten we weer écht. De eerste wedstrijd van 2016 was er niet zomaar één, we mochten onze krachten gaan meten tegen en bij de koploper. Weer ergens richting Enschede, de weg er naar toe ging goed, over de terugweg praten we niet.

Nu over de wedstrijd. Op papier een hele spannende pot, de Nevobo had voorspeld dat wij met 2-3 zouden winnen. Vooraf hadden we er ook voor getekend. Rosstars was voor velen uit het team een oude bekende, iets met een verloren bekerfinale in 2014, we hadden dus nog iets recht te zetten. Tijdens de voorbespreking werd duidelijk dat we met een goede ploeg te maken zouden krijgen. Goede aanvalsters en een ploeg dat al lang bij elkaar speelt. Dat was meteen te zien tijdens het inspelen, jezus wat een kanonskogels kwamen er naar onze kant. Het was duidelijk, dit gaat zeker niet makkelijk worden.

Na het fluitsignaal was Rosstars meteen scherp, harde aanvallen, goede servicepass en er werd goed verdedigd. We keken in het begin steeds tegen een kleine achterstand aan, daarna ging het gelijk op. We pakten zelfs een voorsprong van 15-18, we begonnen vertrouwen te krijgen. Maar helaas trok Rosstars in deze set aan het langste eind en won deze met 26-24. Erg jammer, we waren dichtbij.. maar goed het is pas 1-0, op naar de volgende set.

Tja, set twee, volgens mij waren we allemaal vergeten hoe we moesten volleyballen. De ene naar de andere fout werd gemaakt. We probeerden nog wat met wissels, maar helaas het mocht niet baten. 25-11. Dat is weer het gekke aan volleybal, de ene set verlies je net en liep het lekker en de andere set bak je er weinig van. Oké 2-0 en nu? Er kan altijd nog gewonnen worden, we gaan voor de 2-3! ‘Er werd gezegd: We gaan hier NIET met 4-0 weg!!! We moeten weer in onszelf gaan geloven, we kunnen goed ballen. We gingen ons focus leggen op ons eigen spel. Eigen foutjes eruit en doen wat je moet doen. Let’s go.

We begonnen ook niet heel scherp aan de derde set, op een gegeven moment stond het weer 17-13 in het voordeel van Rosstars. Maar de knop ging gelukkig om en we begonnen weer lekker te volleyballen. Iets dat we heel goed kunnen en ook weer deden. Er werd goed verdedigd, de spelverdeling kon iedereen weer bedienen. En niet te vergeten, de service was weer hoe die moest zijn. Dit leidde tot 19-25 in ons voordeel, hoppa 2-1!!

De vierde set begonnen wij super goed, het geloof en het enthousiasme was weer helemaal terug. We deden wat we moesten doen en Rosstars kwam onder druk te staan. Op een gegeven moment stond het 10-18 in ons voordeel. Dat mag je niet meer weggeven en we moesten gewoon doen waar we mee bezig waren. Maar Rosstars gaf ook niet op en kwam terug tot 18-19. Het was even billenknijpen, maar we geloofden erin dat we deze gewoon gingen pakken. ‘Wij staan altijd nog voor’, werd er tijdens de time-out gezegd, zo is het!! We bleven goed spelen en we kregen ook meer grip op hun aanval, af en toe fantastische blokpunten. We haalden deze set dan ook binnen met 20-25, de stand was nu 2-2 ! We vierden het al alsof we gewonnen hadden, een super prestatie al, na een 2-0 achterstand. Maar het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we deze wedstrijd ook nog winnend konden afsluiten, dus op naar set vijf.

Deze set ging gelijk op, beide teams wilden winnen. Dat was te zien, mooie aanval van ons, mooie aanval van hen. Over en weer , het bleef lang spannend. Het werd 13-11 in het voordeel van Rosstars , even een time-out en koppen bij elkaar. We vochten terug naar 13-13, toen kreeg Rosstars een kans bij 14-13 om de wedstrijd te winnen. Dit werd voorkomen door een fantastisch blok van ons, GE-WEL-DIG! 14-14, NOG TWEE. 14-15, nog éééén en de winst is binnen. Een mooie service bracht ons het laatste punt op. 2-3 , fantastisch. Wat een wedstrijd en wat een strijd hebben we geleverd, van 2-0 naar 2-3. We mogen trots zijn op onszelf, want Rosstars is een zeer goed team. Ze hebben het ons absoluut niet makkelijk gemaakt en ze hebben laten zien waarom zij bovenaan staan.

Maar.. Beter konden we 2016 niet beginnen, dit was tevens de laatste wedstrijd van de eerste helft. Even genieten van deze overwinning, deze week weer twee trainingen en zaterdag 16 januari spelen we alweer ergens in Tukkerland, namelijk in Weerselo, omgeving Hengelo;), om daar tegen Saasveldia D1 te spelen.