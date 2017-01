Damens HV Grol wint van AES Arnhem!

GROENLO/ARNHEM – Op zaterdag 14 januari waren de dames 1 van HV Grol in Arnhem voor de tweede wedstrijd van de tweede competitiehelft tegen AES Arnhem.

De dames gingen met goede moed de wedstrijd in, met als doel om hun eigen spelletje te blijven spelen. AES begon met de eerste aanval. Van beide kanten liep het aardig stroef aan het begin. Het eerste doelpunt viel in het doel van AES, waardoor de dames van Grol dankzij Nathalie Platter met 1-0 voor stonden. Na meer beweging in het aanvallende spel van beide kanten vielen er aan de kant van AES net wat meer gaten, dit gaf vertrouwen voor Grol. De tussenstand na de eerste helft was 9-6 voor de dames van Grol.

Na een goede peptalk van coach Woppie (Raymond Wopereis) gingen de dames vol vertrouwen de 2e helft in. Verdedigend stonden de dames goed, nu moest het aanvallend gebeuren. Er moesten doelpunten vallen. Dit gebeurde ook en de dames gaven de voorsprong niet meer weg. Door de fijne wedstrijdleiding was het een sportieve wedstrijd. De wedstrijd werd goed uitgespeeld en eindigde met 16-11 in het voordeel van de dames van HV Grol.

Ook waren er weer trouwe supporters aanwezig van Grol. Altijd leuk en fijn dat er met uit wedstrijden ook supporters van Grol aanwezig zijn! De volgende wedstrijd is op 21 januari in Sporthal Den Elshof!