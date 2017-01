Dames 1 HV Grol al 6 wedstrijden op rij gewonnen

GROENLO – Voor de wedstrijd van dames 1 had dames 2 al laten zien hoe je van Minerva moet winnen. Dit voorbeeld wilden de dames van het 1e uiteraard graag opvolgen. In de eerste helft van het seizoen hebben de dames van Grol en Minerva de punten gedeeld. Vanavond was het doel om de punten in Groenlo te laten.

Na een mooi doelpunt van kanjer van de week Evi Terbraak gingen de dames van Grol gemotiveerd van start. De eerste twee doelpunten kwamen van de kant van Minerva. Het antwoord van Grol kwam gelukkig al snel. Cirkelloopster Anouk Nienhuis wist maar liefst drie doelpunten achter elkaar te maken waardoor de stand 3-2 in het voordeel van Grol werd. De rest van de eerste helft ging gelijk op. Het was wel wat chaotisch, een aantal ballen gingen helaas onnodig verloren. Bij een gelijke stand van 9-9 klonk het rustsignaal.

In de rust gaf de coach de dames van Grol mee het ‘eigen spel te blijven spelen en met rust en controle te gaan handballen’. De boodschap was kort maar krachtig. De paarshemden gingen strijdlustig de tweede helft in. Na het 12e doelpunt, gemaakt door Chantal Kamphuis kwamen de dames van Grol op voorsprong. Deze voorsprong hebben ze de rest van de tweede helft niet meer uit handen gegeven. Het was een spannende wedstrijd, waar mooie aanvallen bij zaten. Jitske Schuurmans had als enige speelster een scoringspercentage van 100% score (4/4). De punten zijn in Groenlo gebleven! Na zestig minuten handballen gaf het scorebord 20-18 aan. Dames 1 van HV Grol heeft nu al 6 wedstrijden op rij gewonnen! Zullen ze deze trend voortzetten? Wordt vervolgd….

[0] Tekst: HV Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar