Dames 1 HV Grol tegen Groessen

GROENLO/GROESSEN – Op zondag 5 februari stonden de dames van het eerste van HV Grol wat gespannen op het veld. Uit ervaring is bekend dat zondag niet de beste dag is om te handballen voor hen.

Het team ging toch vol goede moed de wedstrijd in maar kreeg de ballen al snel om de oren. Groessen wist een hele sterke dreiging neer te zetten en veel te bewegen in de aanval, waardoor er steeds weer een speelster vrij wist te komen om te scoren. De dames van Grol daarentegen wist dat eerste kwartier maar moeilijk tot scoren te komen. Lange speelsters wisten veel afstandsschoten te blokkeren, de paal werd diverse keren geraakt of er werd gemist.

Het zat de dames niet mee, maar het publiek bleef de dames oppeppen. De ruststand gaf 7-14 aan in het voordeel van Groessen.

In de tweede helft ging Grol er opnieuw voor. Ze pepten elkaar op, moedigden elkaar aan en vochten voor de bal. Diverse penalty’s van Laura Stortelder en onder andere mooie doelpunten van Milou Reijrink vanuit de hoek zorgen ervoor dat Grol even dichterbij wist te komen. De tegenstander wist echter nog een tandje bij te zetten en die versnelling wist Grol helaas niet meer te vinden.

Eindstand 15-27 voor Groessen.

Volgende week gaan we de vloek doorbreken! Op zondagochtend om elf uur treden we aan tegen de dames van Loo. Aanmoediging is uiteraard weer van harte welkom, tot dan!