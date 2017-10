Dames recreanten HV Grol behalen allereerste overwinning

X 37

GROENLO – Vrijdagavond 6 oktober, de start van een nieuwe competitie en dus nieuwe kansen voor de dames recreanten van HV Grol.

De eerste tegenstander is HCW uit Winterswijk en met een streekderby als deze heb je dan ook meteen de tribune vol. Nadat de scheids heeft aangefloten is het Marieke die met een sprongschot Grol op voorsprong brengt. Daarna weet HCW snel twee tegentreffers te schoren. Grol zet een stapje bij, met name in de verdediging wordt er hard gewerkt. Schuiven, aansluiten, voor en weer naar achter. Het vele speedladderwerk dat de dames in de trainingen hebben geprobeerd uit te voeren, lijkt toch ergens goed voor te zijn. Dan weten de Mariekes twee maal te scoren en Grol komt al snel weer voor. Lucie weet al storend de bal te onderscheppen en met een break wordt de stand 4-2. Dion staat als nieuwe keeper sinds dit seizoen het doel te verdedigen alsof ze nooit anders heeft gedaan. Maar zoals ook de beste keepers nog wel eens overkomt, ging er toch nog een bal door de benen. Grol komt achter met 4-5. Er moet wat gebeuren. Wederom Marieke die uit sprongschot scoort. Norty volgt haar voorbeeld waardoor de eerste helft eindigt in een ruststand van 6-5.

Na de rust scoort HCW snel, 6-6. Grol gaat het tempo verhogen en Jolanda weet met een mooi doelpunt vanaf de cirkel te scoren. HCW krijgt het moeilijk, speelt met minder overtuiging en komt niet meer door de verdediging van Grol. Evelien, keepster 2e helft, speelt de ballen snel naar voren en door breaks van Jolanda, Rianne en Dion komt Grol op een veilige voorsprong. HCW weet niet meer te scoren. Eindstand 10-6.

Dames recreanten behalen hun allereerste overwinning. Zij weten na 1 wedstrijd al meer punten te behalen dan vorig jaar in een heel seizoen. Dat geeft positieve energie! Op naar de volgende wedstrijd.

[0] Tekst: HV Grol