Deelnaam limiet wedsrijden GZV zeer succesvol

GROENLO – Op 11 en 18 december werden bij het zwembad Rozengaarde in Doetinchem de limietwedstrijden voor de aankomende winter kampioenschappen gehouden. Van GZV deden hier op beide dagen een tiental zwemmers aan mee.

Met deze wedstrijden kun je proberen om je tijd zodanig te verbeteren dat je een limiettijd haalt waarmee je deel mag nemen aan de verschillende winter kampioenschappen in Januari 2017. Er werden op beide dagen door GZV maar liefst 28 PR’s gezwommen.

Voor Sarah Vredenberg, Bridet Hulshof, Iris Althoff, Demi de Vries, Maurits Heetkamp en Sjoukje Steentjes was dit de eerste keer dat ze deelnamen aan deze limietwedstrijden. Zij behaalden een paar mooie PR’s. Voor Manou Blokhorst was de 200 meter vrije slag zeer geslaagd, ze verbeterde haar tijd met wel 15 seconden. Iris, Demi en Manou hebben samen met Cas Wieggers een limiet behaald en mogen aan de Gelderse B kampioenschappen deelnemen. Deze worden in het weekend van 28 en 29 januari gehouden in Zutphen.

Voor de Gelderse A kampioenschappen in de eerste twee weekenden van januari hebben zij een uitlooplimiet. Dit betekent dat ze als reserve ingeschreven worden en een kans maken om hieraan mee te mogen doen. Femke van Wijk zwom een zodanig PR op de 100 meter vrije slag dat ze deel mag nemen aan de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven van 26 t/m 29 januari.

Ook haar zus Michelle van Wijk heeft opnieuw een limiet voor deze Nederlandse Kampioenschappen behaald en mogen dus samen eind Januari naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven om hieraan mee te doen.