Drie medailles op eerste voorronde vijfde divisie!

Op zondag 15 januari heeft de eerste voorronde plaatsgevonden voor de meiden uit de vijfde divisie. Sjuul, Mirthe en Milou mochten op het podium gaan staan bij de prijsuitreiking.

Instap, D2 (16 deelneemsters)

Mirthe (1e), Sjuul (2e), Esmee (7e), Irsa (10e), Charlene (15e)

Een spannende ochtend voor deze meiden, want het was eindelijk zover: de eerste wedstrijd van het seizoen. Voor Esmee, Irsa en Charlene was dit zelfs de allereerste wedstrijd die zij turnden. De meiden hebben de voorgeschreven oefeningen goed onthouden en alle elementen uitgevoerd! De meiden mochten beginnen op de sprong en hebben daar allemaal een ‘handstandplatval’ laten zien. Esmee heeft hier de afgelopen training erg hard op geoefend, en dit was dan ook te zien op de wedstijd. In de aanloop nam ze wat extra snelheid mee, waardoor ze een hele nette sprong kon laten zien. Irsa heeft een hele nette oefening op de brug laten zien, waarbij de borstwaartsom met tweebenige afzet is gelukt met direct daarop gevolgd een buikdraai met een hoge opzwaai. Dit heeft haar extra punten opgeleverd en een derde plek op brug. Charlene was door de zenuwen even de oefening op de vloer kwijt, maar het is haar gelukt om de hele oefening netjes af te maken. Ze heeft dan ook een hele mooie uitvoeringscore gekregen op de vloer. Op de brug sprong Mirthe boven alle meiden in de wedstrijd uit. Ze heeft een ontzettend nette oefening laten zien, waarbij ze alle elementen netjes achter elkaar heeft doorgeturnd. Ook bij de andere drie toestellen heeft ze in de top drie meegedraaid. Op de balk en de vloer was het Sjuul die er met de hoogste score vandoor ging. Op de balk is ze met alle elementen netjes op de balk blijven staan. Op de vloer heeft ze hard geoefend op de overslag met plank, welke met de wedstrijd netjes gelukt is. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat Mirthe en Sjuul beide naar het podium mochten komen, om een gouden en een zilveren medaille mee te nemen. Goed gedaan meiden!

Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal

Mirthe 13.650 14.900 13.500 13.850 55.900

Sjuul 13.225 14.500 13.650 13.950 55.325

Esmee 12.800 14.600 10.700 13.150 51.250

Irsa 12.225 14.700 10.750 12.850 50.525

Charlene 13.200 13.000 8.500 12.000 46.700

Pupil 1, D2 (28 deelneemsters)

Eva (4e)

Eva mocht beginnen op de vloer en heeft daar direct een hele nette oefening laten zien. Vooral de sprongserie ‘loopsprong, loopsprong, galopsprong’ deed ze heel erg goed. Dit is een sprongserie waarbij het lastig is om de benen netjes recht te houden, maar bij Eva lukte dit. Op de brug liet Eva zien over hele goede buikspieren te beschikken, want de koprol af waarbij de meiden de benen een aantal seconden boven horizontaal hoog moeten houden, hield ze heel netjes vol. Op dit onderdeel heeft Eva dan ook een hele mooie tweede plaats behaald. In een heel sterk deelnemersveld heeft Eva een verdiende vierde plaats behaald.

Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal

Eva 13.775 13.900 12.250 13.300 53.225

Pupil 2, D2 (29 deelneemsters)

Milou (3e), Noor (4e), Fem (23e), Tess (25e), Nadine (28e)

Voor Fem was dit haar allereerste turnwedstrijd. Fem zit nu ongeveer een half jaar bij de selectie, maar heeft in dit halve jaar ontzettend snel, veel moeten leren. Op de wedstrijd bleek dat ze de elementen en pasjes goed onder de knie heeft. Op de brug is het ophurken gelukt en heeft ze als een van de weinige meiden in de wedstrijd extra bonuspunten gekregen voor het hoge zwaaien. Haar brugoefening werd dan ook beloond met een tweede plaats. Tess heeft hard geoefend op de overslag op de vloer, en ze was dan ook erg blij toen deze goed gelukt was. Ook de brugoefening van Tess was erg netjes. Helaas viel ze met het ophurken, maar dit gaan we goed oefenen voor de tweede wedstrijd en dan gaat het helemaal goedkomen. Nadine heeft op alle onderdelen erg stabiel geturnd. Alle onderdelen welke extra geoefend zijn in de trainingen zijn netjes gelukt. Voor de tweede wedstrijd gaan we trainen om de moeilijkheidswaarde van de oefeningen te verhogen.

Milou heeft op de vloer een hele nette overslag, radslag laten zien. Ook de rest van haar oefening verliep heel soepel en dit werd beloond met een 1e plaats op de vloer. Ze heeft hier een uitzonderlijk hoge score behaald, namelijk een 15.1. Na haar balkoefening was Milou erg blij, want de radslag was gelukt. Dit element is heel moeilijk, want je moet ook weer netjes landen op de balk. Dit bleek een goede motivatie voor Noor te zijn, want ook Noor bleef netjes en heel stabiel op de balk staan na de radslag. Ook heeft zij alle bijbehorende pasjes heel sierlijk uitgevoerd, wat haar een tweede plaats op de balk opleverde. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat Milou op de derde plaats was geëindigd. Voor Noor bleef de plaats nog even spannend, maar als snel bleek dat zij een hele mooie vierde plaats heeft behaald in een groot deelnemersveld.

Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal

Milou 12.375 13.550 13.150 15.100 54.175

Noor 12.325 13.350 13.400 14.400 53.475

Fem 10.950 13.950 9.100 13.400 47.400

Tess 12.175 11.850 9.200 13.750 46.975

Nadine 10.700 12.800 8.400 12.500 44.400

Jeugd 1, D2 (23 deelneemsters)

Lisa (6e), Bloem (18e)

Ook Lisa en Bloem mochten starten op de balk. Lisa heeft een hele stabiele oefening geturnd, met extra zware onderdelen. Dit heeft ze uitgevoerd zonder val of grote wiebels. Op de balk heeft ze een vijfde plaats behaald. Ook heeft Lisa op de vloer voor de eerste keer een ‘arabier flikflak’ laten zien. De brug is voor Lisa haar favoriete onderdeel. Ze voorspelde een goede oefening en realiseerde dit ook. Lisa heeft een hele mooie zesde plaats behaald. Bloem heeft op de vloer een hele strakke oefening laten zien en dan ook een mooie score voor de uitvoering behaald. Helaas vergat ze een onderdeel, waardoor de eindscore met vier punten werd verminderd. Op de sprong hebben alle 23 deelneemsters scores die erg dicht bij elkaar liggen, waarbij details eigenlijk het verschil gaan maken. Bloem heeft op de sprong een mooie score behaald van 13.025.

Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal

Lisa 12.525 13.900 12.450 12.900 51.775

Bloem 13.025 11.800 10.950 9.400 45.175

Jeugd 2, D2 (23 deelneemsters)

Celine (6e), Elvy (22e)

Al vroeg op de zondagochtend stonden Elvy en Celine klaar om hun oefening te laten zien aan de jury. Elvy en Celine mochten direct beginnen op de balk, waar Celine het spits mocht afbijten. Door de zenuwen waren er soms onnodige wiebels en een val, maar de oefening werd netjes afgesloten met een hoge salto af. Op de brug liet Celine een hele nette, vloeiende oefening zien met weer een hoge salto. De progressie was duidelijk zichtbaar. Op de brug heeft Celine dan ook een mooie 3e plaats behaald. Ook Elvy was erg zenuwachtig voor de balk, wat resulteerde in extra wiebels maar het is wel gelukt om netjes op de balk te blijven staan. Op de vloer heeft Elvy een hele nette oefening laten zien, waarvoor ze één van de hoogste uitvoeringscijfers van de wedstrijd kreeg. Ze heeft in deze wedstrijd voor het eerst haar ‘arabier flikflak’ aan de jury laten zien. Doordat ze een onderdeel is vergeten, viel de uiteindelijke score toch een stuk lager uit. Ook op de brug kreeg Elvy een mooi cijfer voor haar uitvoering.

Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal

Celine 10.700 12.000 9.250 11.050 43.000

Elvy 10.375 10.800 9.400 6.250 36.825