Gelderse kampioenschappen succes voor GZV

GROENLO – Op zaterdag en zondag 7, 8, 14 en 15 januari werden de Gelderse Kampioenschappen korte baan gezwommen bij Zwembad Rozengaarde in Doetinchem.

De Groenlose Zwemvereniging had zich hiervoor weten te plaatsen en was met maar liefst 6 zwemmers vertegenwoordigd.

Het eerste weekend mochten Manou Blokhorst, Demi de Vries en Femke en Michelle van Wijk van start.

Voor Manou en Demi was dit hun eerste deelname aan deze kampioenschappen. Ondanks wat gezonde zenuwen zwom Manou met een super mooie 200 mtr vrije slag naar een tiende plek.

Demi mocht van start met haar favoriete afstand, de 50 mtr vrije slag. Ook zij zwom een prima race en eindigde als elfde.

Femke werd met de 50 mtr vrije slag negende. Zij zwom ook de zware 200 mtr vlinderslag waar ze een mooie vijfde tijd neerzette.

Michelle zwom dat weekend drie afstanden waarmee ze met de 200 mtr wisselslag een derde en de 50 mtr vrije slag een eerste plek op het podium wist te bemachtigen. Met de 50 mtr vlinder werd ze vierde.

Het tweede weekend was het de beurt aan Iris Althoff, Cas Wieggers en Michelle en Femke van Wijk.

Iris mocht zaterdag als eerste van start met de 100 meter rug. Ook voor haar was dit haar debuut op deze kampioenschappen maar ze had zich goed voorbereid. Ze zwom een prima race en werd hiermee tiende.

Femke zwom eveneens de 100 mtr rug en werd hiermee zevende.

Cas mocht later die dag van start met de 200 mtr vrije slag. Hij zwom ongeveer gelijk met zijn PR en was hier erg tevreden mee.

Op de laatste zondag was het nogmaals de beurt aan Michelle en Femke.

Als eerste was de 100 mtr vrije slag. Michelle zwom een spannende race en won hiermee met een eerste plaats de gouden medaille.

Femke was daarna met de 100 mtr vrije slag aan de beurt. Ook zij behaalde hiermee het podium en haar eerste zilveren medaille op de gelderse kampioenschappen met een welverdiende tweede plaats. Een geweldige prestatie omdat dit ook haar eerste deelname aan deze kampioenschappen is.

Ook werd er door Femke een mooi PR gezwommen op de 50 mtr rug waar ze negende mee werd.

Michelle sloot het weekend af met de 100 mtr vlinder waar ze opnieuw als eerste eindigde en daarmee haar derde gouden medaille van deze kampioenschappen mee naar huis mocht nemen.

GZV kan met het behalen van 5 medailles terugkijken op een prima prestatie tijdens deze Gelderse Kampioenschappen.