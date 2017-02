Goed begin van het jaar voor Grolse Boys

GROENLO – Na een lange winterstop, met slecht bespeelbare velden, werd er eindelijk afgetrapt voor de tweede helft van de competitie. Trainer Gerard Magendans had in de winterstop een drietal oefenwedstrijden gepland, maar daar kon er slechts een van doorgaan. Dat was afgelopen dinsdag tegen Erix uit Lievelde. Deze wedstrijd werd met 1-2 gewonnen, wat natuurlijk een stimulans was voor een start in de reguliere competitie.

Vorige week zaterdag kon de thuiswedstrijd tegen PW uit Enschede nog niet doorgaan, maar afgelopen zaterdag waren de speelomstandigheden bij de uitwedstrijd tegen Daarlerveen redelijk goed. Het weer was uitstekend, droog met een temperatuur van ongeveer 8 graden, maar er lag wel een vrij zacht en dus zwaar veld. Grolse Boys begon met

Martijn van de Wiel als laatste man, waardoor Daan Schuurmans naar het middenveld verhuisde. De linksbackpositie werd ingevuld door Menno ten Have, die tot nog toe vooral in de voorhoede had gespeeld. Het was voor hem wel even wennen, maar hij speelde verder een vrij verdienstelijke wedstrijd. Robin Klein Gunnewiek was afgelopen zaterdag verhinderd. Verder was het even afwachten hoe het met Luc Berentsen zou gaan, want afgelopen donderdag kreeg hij tijdens de training last van zijn rug.

Dat afwachten heeft uiteindelijk maar 8 minuten geduurd. Het ging duidelijk niet goed en Ramon Janssen was zijn vervanger. Ramon deed het op het middenveld uitstekend. Hij ging volop de strijd aan, was na afloop van de wedstrijd kapot, en was zaterdag een van de betere spelers.

In de eerste helft was er van beide kanten geen sprake van geweldig voetbal. Je kon merken dat beide clubs wedstrijdritme misten. Bij Grolse Boys was met name de aanname van de bal niet geweldig en werd de bal vaak verkeerd en te zacht ingespeeld. Na een kwartier spelen zorgde een indraaiende corner van Ronald Wagendorp voor het eerste gevaar voor het doel van Daarlerveen, maar de keeper kon de bal net over tikken.

Even later maakte Eduardo de Sousa Cavalcante op linksvoor een mooie actie, maar zijn voorzet was minder goed. Eduardo was deze dag duidelijk de gevaarlijkste aanvaller van Grolse Boys. Met zijn grote sprintsnelheid schiep hij regelmatig gevaar in de achterhoede van de thuisploeg. In de 35e minuut speelde Ramon Eduardo aan en diens voorzet werd door Jorn Groot Zevert prima op de slof genomen, waarna de bal prachtig in de rechterbovenhoek ging.

Een paar minuten later leverde Eduardo een nieuwe voorzet op. Jorn stoorde de keeper van Daarlerveen zodanig, dat Ronald gemakkelijk de 0-2 op het scorebord kon brengen. De ruststand van 0-2 gaf de onderlinge krachtverhouding goed weer. Direct na de rust had Grolse Boys de mogelijkheid op de wedstrijd op slot te zetten. Een pass van Eduardo op Jorn gaf een goede mogelijkheid om zijn tweede doelpunt te scoren, maar zijn schot ging in het zijnet.

Uit de volgende aanval van Daarlerveen werd wel gescoord. Keeper Sebastiaan van Beugen was uit zijn doel gekomen, maar balverlies op het middenveld bracht hem in de problemen, want Daarlerveen kon vervolgens gemakkelijk met een lepe bal over hem heen scoren. De aansluitingstreffer was daarmee een feit, maar viel wel uit het niets.

Grolse Boys schrok duidelijk en er was een korte tijd sprake van paniek in de achterhoede. Met de name de verre ingooien van Daarlerveen zorgden enkele keren voor gevaar. Een scherpe voorzet van de thuisploeg werd door een aanvaller hopeloos gemist. Grolse Boys kroop even door het oog van de naald.

In de 65e minuut werd een mooi schot van Ramon tot corner verwerkt. Uit deze indraaiende corner van Ronald wist de sterke aanvoerder van de thuisploeg via een kopbal prachtig te scoren. Deze 1-3 bracht de nodige rust in het spel van Grolse Boys. Tien minuten voor tijd gaf Jorn een scherpe pass op de vrijstaande Eduardo, die eigenlijk voor de 1-4 had moeten zorgen, maar hij schoot keihard op de keeper.

Een paar minuten later was het echter wel raak. De opgekomen Menno speelde Eduardo aan, die niet voor eigen kans ging, maar doorspeelde op de vrijstaande Ronald die er dan ook gemakkelijk 1-4 van maakte. Het had zelfs nog 1-5 kunnen worden, maar de keeper van Daarlerveen verrichtte enkele mooie reddingen.

Grolse Boys kan terugzien op een mooie wedstrijd, waarbij met name in de tweede helft sprake was van verdienstelijk voetbal. Nu is het natuurlijk zaak om deze positieve lijn door te zetten. Belangrijk is dan ook om de volgende week de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Zuid Eschmarke met een overwinning af te sluiten. Het is wel even de vraag hoe het weer aankomende week zal zijn en of de voorspelde vorst geen roet in het eten zal gooien.

Opstelling Grolse Boys:

Doel: Sebastiaan van Beugen

Achter: Nick Berentsen (Jordi van Lochem), Youri Groot Kormelink, Martijn van de Wiel en Menno ten Have

Midden: Luc Berentsen (Ramon Janssen), Daan Schuurmans en Maikel Nuchter

Voor: Ronald Wagendorp, Jorn Groot Zevert en Eduardo de Sousa Cavalcante

Uitslagen

04/02 Daarlerveen 1 – Grolse Boys 1 1 – 4

Programma

11/02 Z. Eschmarke 1 – Grolse Boys 1 14:30

11/02 Grolse Boys 2 – Haarlo SP 2 14:00

11/02 Grolse Boys JO15-1 – Neede JO15-2 11:30

11/02 Grolse Boys JO13-1 – Trias FC JO13-6 10:30

[0] Tekst: PR Grolse Boys