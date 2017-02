Grol 1 uitgeschakeld in de Achterhoek cup

GROENLO – Op dinsdag 31 januari trad Grol 1 voor de Achterhoekcup aan tegen 2e klasser OBW uit Zevenaar. Grol begon goed aan de wedstrijd en gaf hiermee een vervolg aan de sterke serie in 2017 tot nu toe. Vrij vroeg in de wedstrijd kwam het zelfs op 1 – 0 door een doelpunt van Jordy Oonk. Een verdiende voorsprong.

Daarna had het zelfs kansen op een grotere voorsprong. Kantelpunt in de wedstrijd was het uitvallen van keeper Tim Penterman die aan het eind van de eerste helft in een duel aan zijn neus geblesseerd raakte. Daarna kwam Grol eigenlijk niet meer in de wedstrijd. Na rust ging het redelijk gelijk op, maar wist OBW, door fouten aan Grolkant, in een tijdsbestek van vijf minuten de achterstand om te buigen naar een voorsprong.

Grol kreeg nog enkele kansen op de gelijkmaker en in een alles of niets einde van de wedstrijd wist OBW dan ook nog de derde te scoren: 1 – 3. Grol is hierdoor uitgeschakeld in de Achterhoekcup.

Aanstaande zondag 5 februari speelt Grol weer voor de competitie. Tegenstander is Dinxperlo 1. Aanvang 14.30 uur.