Grol 1 wint eerste competitie wedstrijd

GROENLO/ZEVENAAR – Een lekker begin van de nieuwe competitie voor Grol 1. Een 1 – 2 overwinning uit bij s.v. OBW Zevenaar, degradant uit de 2e klasse. De eerste helft verliep stroef, Grol creëerde zich geen enkele kans. Het zeer jonge OBW was de bovenliggende partij en wist ook eenmaal te scoren. Grol stelde de tweede helft orde op zaken en wist in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal te scoren: Michel Kamphuis schoot een afgeslagen bal laag en zeer hard in en een voorzet van Wouter Rexwinkel werd door Mart Zieverink binnen gekopt.

Grol startte met Roel Bruins in de basis op het middenveld. Zowel Grol als OBW waren zoekende en aan het aftasten. De eerste kans was voor OBW. Een vrije trap ging net over. Grol kwam in de eerste helft niet verder dan een dribbel van Wouter Rexwinkel tot in de 16-meter en een afstandschotje van Mart Zieverink. Men probeerde van achteruit op te bouwen, maar op het middenveld en voorin konden de combinaties niet worden gevonden. Ook bereikten veel passes niet de medespeler. Aan OBW kant waren het de lange rechtsbuiten Jelmer Krooshof en de handige middenvelders Freek Gesthuizen en Cas Cornelissen die het Grol lastig maakten. OBW kreeg steeds meer het initiatief en Grol werd meer en meer in de verdediging gedrukt. Na een half uur resulteerde dit in de 1 – 0 voor OBW, waarbij Stefan Kaal uit de draai de bal in de linkerbovenhoek krulde. Wessel Baarslag keepte een goede wedstrijd en kon een grotere achterstand voorkomen. De backs Teun Pasman en Bjorn te Braake droegen ook hun steentje bij door enkele schoten via een sliding af te blokken.

De tweede helft zag er compleet anders uit. Grol speelde met meer passie en overtuiging. Dit resulteerde na een minuut al in een kans voor Mathijs Warnar, die een voorzet van Michel Kamphuis net naast het doel volleerde. Aanvoerder Michel Kamphuis speelde niet zijn beste wedstrijd, maar was wel de grote aanjager en belangrijk in deze tweede helft. Hij gaf het goede voorbeeld door in de 49e minuut de gelijkmaker te scoren: een afgeslagen bal schoot hij hard en laag in de linkeronderhoek. En Grol drukte door. Twee minuten later al kopte Mart Zieverink, uit een voorzet van Wouter Rexwinkel, Grol op voorsprong: 1 – 2. Dit gaf Grol zelfvertrouwen. Roel Bruins speelde attent op het middenveld. En Bjorn te Braake kwam veelvuldig mee op aan de linkerkant. Een hoge voorzet van Bjorn belandde op de lat. OBW raakte wat geirriteerd. Cas Cornelissen moest er af na twee gele kaarten binnen vijf minuten. Maar met een man meer werd het voor Grol niet gemakkelijker. Wessel Baarslag keepte echter soeverein en pakte nog een paar belangrijke ballen. Vlak voor tijd kwam Grol goed weg toen Freek Gesthuizen een voorzet vlak voor de goal langs maar net miste. Na vijf minuten blessuretijd floot scheidsrechter Baardman af en waren de eerste drie punten van het nieuwe seizoen definitief binnen. Een superbegin voor het team van Sander Hoopman.



Scoreverloop:

32e min. 1 – 0 Stefan Kaal

49e min. 1 – 1 Michel Kamphuis

51e min. 1 – 2 Mart Zieverink

Gele kaarten:

Grol: Mart Willemsen

OBW: 4x, waarvan Cas Cornelissen 2x en dus rood



Opstelling Grol:

Keeper: Wessel Baarslag;

Achter: Teun Pasman, Ramon Landewers, Mart Willemsen, Bjorn te Braake;

Midden: Luc Berentsen, Roel Bruins, Michel Kamphuis;

Voor: Mathijs Warnar (66. Rutger van Schijndel), Mart Zieverink (66. Jordy Oonk), Wouter Rexwinkel.



Uitslagen 3e klasse C:

OBW – Grol 1 – 2

Pax – VIOD 0 – 0

FC Trias – DCS 2 – 4

Gendringen – Keijenburgse Boys 1 – 1

VVO – MASV 1 – 2

AD ’69 – SC Rheden 3 – 2

Groessen – VDZ 1 – 2