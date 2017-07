Grol 21 en KSH 32 winnen Finale in Groenlo

X 249

GROENLO – Zaterdag 1 juli kon er dan eindelijk gebeached worden op de beachvelden van Den Elshof. Het weer zat niet echt mee, maar iedereen had er deze middag zin in. Vooraf aan deze finale waren er 5 zomeravondcompetitie ronden gespeeld. Dat de behaalde resultaten geen garantie boden voor succes deze middag bleek achteraf ook wel.

In het duel om een kruisfinaleplaats bij de 3×3 was KSH 32 te sterk voor Grol 32. Grol 32 werd hierdoor 5e en KSH 31, die verstek moest laten gaan, eindigde 6e. In de kruisfinale was het team van Wivoc 31 (1e vd stand) te sterk voor Wivoc 32 (4e vd stand). KSH 32 (3e vd stand) won zijn kruisfinale van Grol 31 (2e vd stand). Grol 31 met Maurice, Dennis en Robert was vervolgens te sterk voor Wivoc 32 in het duel om de 3e plaats. KSH 32 was vervolgens in de finale oppermachtig tegen Wivoc 31 en kroonde zich derhalve als kampioen van de 1e zomeravond beachcompetitie.

In de 2×2 competitie speelde Grol 21 (2e vd stand) met Hidde en Sean tegen Wivoc 22 (3e vd stand) om een plaats in de finale en waren deze wedstrijd net te sterk voor de gasten. In de andere kruisfinale speelden Roy en Randy (Grol 22, 1e vd stand) tegen Wivoc 21 (4e vd stand). Dit werd een zeer spannende wedstrijd. Beide teams wisselden stuivertje en pas bij 28-27 benutte Grol het 1e setpoint. Ook de uitgave was zeer spannend en ook deze wisten de Grolmannen net met 23-21 te winnen.

De troostfinale tussen Wivoc 21 en Wivoc 22 werd uiteindelijk gewonnen na een 1-1 setstand en een 3e set met 17-15 door Wivoc 22.

Dit betekende een geheel Grolse finale waarin uiteindelijk Hidde en Sean de betere regenspelers bleken te zijn en met 25-18 en 25-16 de finale wonnen.

Hiermee zijn Grol 21 en KSH 32 de 1e winnaars van de zomeravondbeach competitie. Het was een zeer gezellige competitie en hopend dat dit volgend jaar een vervolg krijgt.