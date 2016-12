Grol deelt in december geen cadeautjes uit

GROENLO – Met de decembermaand voor de deur stond Grol op een 10e plaats ondanks dat het gat met de nr. 5 slecht 5 punten was en geen reden tot paniek wilde Grol niets meer weggeven in december. Er moesten in december nog 3 competitieduels gespeeld worden en Grol had punten nodig. In de 1e wedstrijd werd thuis al met 3-1 afgerekend met KSH en 5 dagen later werd uit Orion met dezelfde cijfers aan de zegekar gebonden.

Afgelopen zaterdag kwam het sterke Wivoc Winterswijk op bezoek. Grol schoot daadwerkelijk uit de startblokken en Wivoc werd totaal overdonderd en had geen antwoord op de servicedruk en het snelle en gevarieerde aanvalspel van Grol en in een mum van tijd stond er 25-10 op het scorebord.

Zoals zo vaak zorgde deze makkelijke 1e set voor concentratieverlies bij de Grol mannen en Wivoc kon al snel een voorsprong nemen van 5 punten. Grol knokte zich echter sterk terug en halverwege kwam Grol langzij. Daarna heeft Wivoc geen voorsprong meer gezien. Wivoc bleef knokken en zocht alleen nog via hun sterke buitenaanvaller naar oplossingen die er lang niet altijd meer kwamen en zo moest Wivoc met lede ogen aanzien dat Grol met 25-23, 25-20 en 25-23 de winst pakte en daarmee 5 hele belangrijke punten.

December heeft Grol dus 13 punten opgeleverd in 3 wedstrijden en de 10e plaats verlaten voor de 5e, maar belangrijker een gat van 9 punten geslagen met de nummer 9 en 10. Grol gaat dus met een goed gevoel de kerst en het nieuwe jaar in.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2017!