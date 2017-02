Grol geen partij voor BOVO

GROENLO – Afgelopen zaterdag (11 februari) waren de mannen van Grol gastheer van de mannen van BOVO uit Aalten. BOVO is nog steeds in de race voor plaats 2 en wilde deze middag geen punten laten liggen in Groenlo en dat was ze aan te zien.

Grol moest het deze zaterdag stellen zonder Maurice Krabbenborg waardoor Menno Huisman, net deze week 18 geworden voor de leeuwen werd gegooid en dat zeer verdienstelijk deed.

Echter waren de mannen van BOVO op alle fronten een maatje te groot voor Grol waardoor het helaas nooit echt spannend werd. Een afgetekende 0-4 was dan ook het eindresultaat.

0-4 (12-25/19-25/16-25/15-25)

[0] Tekst: V.V. Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar

