Grol Open bij B.V. Grol

GROENLO – Ook dit jaar wordt het Grol Open weer georganiseerd door BV Grol. Iedereen mag zich aanmelden, lid of geen lid en leeftijd maakt niets uit. Het toernooi wordt op zondag 12 november van 10.00 tot 13.00 uur gespeeld bij Den Elshof.

De jeugd zal vóór de pauze aan een senior gekoppeld worden en na de pauze tegen elkaar spelen. Senioren die niet gekoppeld zijn aan jeugd, kunnen in het eerste deel van de ochtend elkaar bevechten. De senioren die wel met jeugd hebben gespeeld, zullen na de pauze aansluiten bij de overige senioren. Er wordt dan in een nieuwe indeling verder gespeeld. Er worden alleen dubbelspelen gespeeld, in alle mogelijke combinaties (dames, heren of mix).

Inschrijven kan via Dennis@bedrijfsit.com (naam, leeftijd en eventuele badmintonpartner). Geen partner? Geef dit aan, we zullen kijken of er een andere speler is die gekoppeld kan worden.