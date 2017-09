Grol speelt gelijk tegen Erix in de beker

X 150

GROENLO/LIEVELDE – Grol 1 heeft zichzelf in de laatste oefenwedstrijd vóór de competitiestart een slechte dienst bewezen door met slechts 1-1 gelijk te spelen tegen vierdeklasser Erix. Op het sportpark Delakker in Lievelde trof de equipe van trainer/coach Sander Hoopman een ontketend Erix als tegenstander, dat koste wat het kost niet wou verliezen van het ‘grote’ Grol. Nadat Grol in de 52e minuut via de ook deze keer weer goed spelende Luc Berentsen een 0-1 voorsprong had genomen, was het de thuisclub die in de 90e en dus allerlaatste minuut van het bekerduel de gelijkmaker wist te produceren. Een doelpunt dat in het centrumdorp van Oost Gelre werd gevierd alsof er een kampioenschap was behaald.

Na twee eerdere ruime overwinningen, te weten 6-1 en 6-0 tegen respectievelijk Ruurlo en Sp. Haarlo, was deze remise daarentegen wel voldoende om poulewinnaar te worden en daarmee door te stoten naar de volgende ronde in de strijd om de amateur KNVB-beker.

Erix, de ploeg van trainer/coach Bjorn Zweerink, trok direct na het aanvangssignaal van scheidsrechter Vincent Beunk fel van leer. Duidelijk zicht- en op het veld merkbaar was het dat de Lieveldenaren tot op het bot gemotiveerd waren om tegen de deze keer in rood-zwart aangetreden naburige Grollenaren een goed resultaat neer te zetten. Er werd gevochten voor iedere bal waarbij met name in de verdediging de harde tackle niet werd geschuwd.

Grol, op de donderdagavond voorafgaande aan deze bekerwedstrijd tijdens een ingelaste oefenwedstrijd in eigen huis nog met 3-1 de baas over eersteklasser FC Winterswijk, probeerde daarentegen met technisch verzorgd voetbal op het ietwat te lange natuurgras van Erix de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ondanks die goede bedoelingen, wisten de zichtbaar getergde spelers van Erix het spel van de Grolploeg te ontregelen, waardoor het opgekomen Grolpubliek een troosteloze partij voetbal kreeg voorgeschoteld. Tweemaal over drie kwartier, waarbij men deze keer met name uitblonk met slecht en ongecontroleerd aanvalsspel met het missen van diverse kansen tot gevolg.

Derhalve een wedstrijd om snel te vergeten, waarbij de gedachte: ‘Een slechte generale betekent in de regel een goede repetitie!’ maar moet overheersen. Daarbij hopende dat er zondag a.s. bij de start van de nieuwe amateurvoetbalcompetitie in de derde klasse C van de KNVB een ander Grol 1 binnen de lijnen staat. Immers dan gaat het om het echie.

Opstelling Grol tegen Erix:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Teun Pasman (60e min. Tim Leusink), Mart Willemsen, Ramon Landewers en Bjorn te Braake;

Midden: Quint Kristen (79e min. Roel Bruins), Michel Kamphuis en Luc Berentsen;

Voor: Wouter Rexwinkel, Mart Zieverink en Rutger van Schijndel (60e min. Jordy Oonk).

Zondag 24 september a.s. gaat de competitie 2017-2018 voor Grol 1 van start met een uitwedstrijd tegen OBW in Zevenaar (aanvang: 14.30 uur). De eerste thuiswedstrijd tegen Groessen wordt vervolgens gespeeld op zondag 1 oktober a.s. (aanvang: 14.30 uur) op het sportpark Den Elshof in Groenlo.