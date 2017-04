Grol verliest van beter DVC ’26

X 207

GROENLO – Door de overwinning op Groessen op 2e Paasdag heeft Grol wat lucht gekregen in 3C. Dat was mooi meegenomen voor de lastige thuiswedstrijd tegen het sterke DVC ’26. In Didam werd in de heenronde namelijk met ruime cijfers verloren. Het team van Jeroen Burghout begon met goede moed aan de wedstrijd. Leon Scholten begon in de basis in plaats van Jur Dieker. Johan Houben was nog geblesseerd en Michel Kamphuis begon daarom weer achterin.

De wedstrijd leek na één minuut echter al gelopen. Een onnodig weggegeven vrije trap van DVC ’26 belandde in de 16-meter, werd ingekopt en nog gekeerd door Wessel Baarslag, maar Geert van de Rijdt kon alsnog binnentikken: 0 – 1. Een behoorlijke domper. Grol was behoorlijk van slag. Het eerste half uur was overduidelijk voor de gasten. Na twintig minuten werd het ook nog 0 – 2 door een prachtige vrije trap van Marciano van de Berg, die boven in de hoek verdween. Even later kwam Grol goed weg toen Nout de Reus een vrije kans recht op Wessel schoot. DVC was overduidelijk de betere ploeg in deze fase van de wedstrijd met de nodige routine achterin en het frivole spel middenop. Met name Marciano van de Berg was een handige en snelle speler, waar de Grolspelers veel moeite mee hadden.

Grol speelde in de eerste helft te gehaast en teveel met de lange bal op goed geluk. Pas na een half uur leverde dit de eerste kans op. Een halve omhaal van Mart Zieverink werd door keeper Lesley Udink van de lijn gestompt. Daarna gebeurde er van beiden kanten weinig en leken beide ploegen op de rust te wachten. Totdat er aan DVC kant tekort werd teruggespeeld. Mathijs Warnar, die aan Grolkant de beste indruk maakte, en zich veel aanbood, was net iets eerder bij de bal dan de keeper, omspeelde de keeper, maar werd vervolgens ten val gebracht. Thijs Nibbelink schoot de penalty strak en overtuigend in: 1 – 2. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft gooide Grol er nog een schepje bovenop. Michel Kamphuis werd naar voren geschoven. Men werkte hard. Stoorde vroeg. Maar toch was het weer DVC dat verder uitliep. Marciano van de Berg slalomde over het middenveld, en zijn voorzet werd door Sven Udink eenvoudig binnen getikt: 1 – 3. Nu leek het dan toch wel gebeurd. Ook omdat Marciano in korte tijd drie kansen kreeg. Maar Grol gaf niet op. Keeper Udink moest zich enorm strekken op een vrije trap van Leon Scholten. Een mooie aanval opgezet door Ramon Landewers, die Bjorn te Braake wegstuurde over links, leverde een goede voorzet op, die door Mart Zieverink bij de tweede paal werd binnengekopt: 2 – 3. Zou er dan toch nog een gelijkspel in zitten? Een tweetal gevaarlijke corners van Leon Scholten leverden niets op. Grol was op jacht naar de gelijkmaker. Maar in de laatste vijf minuten nam DVC het heft weer in handen en creëerde nog enkele kansen. In blessuretijd tikte Niels Hendriksen de 2 – 4 binnen.

Grol heeft zeer hard gewerkt maar staat uiteindelijke toch met lege handen tegen het beter voetballende DVC ’26. Met nog drie wedstrijden te gaan is de voorsprong op de nummer 11 DVV zes punten. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Pax op het programma. Aanvang 14.00 uur. Daarna volgen nog MvR en GSV ’38. Hieruit moeten nog drie punten gehaald worden voor definitief klassebehoud.

Speelronde: 23 Wedstrijd: s.v. Grol – DVC ’26 Scheidsrechter: dhr. J. Scheggetman uit Rijssen Ruststand: 1 – 2 Eindstand: 2 – 4 Scoreverloop: 1e min. 0 – 1 Geert van de Rijdt

19e min. 0 – 2 Marciano van de Berg

42e min. 1 – 2 Thijs Nibbelink

54e min. 1 – 3 Sven Udink

72e min. 2 – 3 Mart Zieverink

93e min. 2 – 4 Niels Hendriksen Gele kaarten: Grol: Mart Willemsen

DVC ’26: Joël Nibaële en Ralf Timmer Rode kaarten: geen Opstelling Grol: Keeper: Wessel Baarslag;

Achter: Michel Kamphuis, Bjorn te Braake, Mart Willemsen en Ramon Landewers;

Midden: Thijs Nibbelink, Leon Scholten en Quint Kristen (59. Teun Pasman);

Voor: Mathijs Warnar, Mart Zieverink en Wouter Rexwinkel (65. Jordy Oonk). Bijzonderheden: Bon Boys wint met 4 – 0 van GSV ’38 en wordt kampioen in 3e klasse C.

Uitslagen 3e klasse C

Grol – DVC ’26 2 – 4 Dinxperlo – VDZ 2 – 2 Bon Boys – GSV ’38 4 – 0 Groessen – VVO 1 – 2 FC Trias – MvR 2 – 2 Gendringen – Pax 1 – 3 DVV – DCS 2 – 2

Stand 3e Klasse C

1. Bon Boys 23 – 57 2. DVC ’26 23 – 45 3. DCS 23 – 45 4. Gendringen 23 – 38 5. VDZ 23 – 35 6. FC Trias 23 – 32 7. Grol 23 – 31 8. VVO 23 – 31 9. Pax 23 – 28 10. Groessen 23 – 27 11. DVV 23 – 25 12. Dinxperlo 23 – 22 13. MvR 23 – 20 14. GSV ’38 23 – 17

[0] Foto's: Marcel Houwer