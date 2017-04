Grol viert Kampioenschappen

X 105

GROENLO – Afgelopen weekend was het een succesvol weekend voor s.v. Grol. Maar liefst drie teams bij de Senioren wisten het kampioenschap binnen te halen.

Als eerste was het Grol 3 Zaterdag dat met 6 – 0 te sterk was voor Gendringen 2. Op zondagmorgen volgde het jonge talentvolle Grol 6 dat Pax 5 met 2 – 0 versloeg. Zondagmiddag na een thriller was het het ervaren Grol 4 dat, met een 2 – 1 winst tegen de nummer twee Lochem 3, de kampioensvlag kon hijsen. De vreugde bij de teams was groot yen er werd in het sportcafé nog uitbundig en lang gefeest.

Foto 1: Grol 6 KAMPIOEN.

Foto 2: Grol 3 Zaterdag KAMPIOEN.

(van Grol 4 geen foto beschikbaar)