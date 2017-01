Grol wint met 0 – 6 ruim van VVO

Zuivere hattrick van Mathijs Warnar

Na een succesvolle winterstop ging Grol met veel zelfvertrouwen naar de eerste competitie wedstrijd na de winterstop. De tegenstander was echter VVO uit Velp/Rozendaaal dat slechts 1 punt minder had dan Grol. In de thuiswedstrijd werd nog met 0 – 0 gelijk gespeeld. In Velp, waar het sneeuw ruim een meter hoog langs het veld lag, had VVO echter niets in te brengen. Grol was de gehele wedstrijd heer en meester. Michel Kamphuis nam andermaal het voortouw. In de tweede minuut leverde hij een voorzet af die door Mathijs Warnar werd afgerond: 0 – 1. Mathijs groeide uit tot Man of the Match want hij produceerde een zuivere hattrick: drie doelpunten op rij in één helft. Na een kwartier strafte hij een fout van de VVO keeper af: 0 – 2 en na een half uur scoorde Mathijs weer na een voorzet ditmaal van Bjorn te Braake: 0 – 3. Dit was tevens de ruststand. De score had veel hoger uit kunnen vallen. Wouter Rexwinkel schoot net naast en een bal op de keeper. Een goede vrije trap van Johan Houben werd knap gered.

Grol maakte met de snelheid voorin van Michel, Mathijs en Wouter goed gebruik van de ruimte die door VVO werd gegeven. VVO kwam er totaal niet aan te pas. Grol zette vroeg druk en was veel sterker in de duels.

In de tweede helft ging Grol door met scoren. Quint Kristen rondde een prachtige aanval, opgezet door Michel vervolgd door een voorzet van Wouter, netjes met de kop af: 0 – 4. De mooiste treffer van deze middag was wellicht van Johan Houben. Een vrije trap van ruim 30 meter suisde in het doel: 0 – 5. Vlak voor tijd kon Wessel Baarslag ook nog een steentje bijdragen door een vrije bal te keren en het doel schoon te houden. Leon Scholten produceerde nog een schot op de lat en Wouter ging nog een keer alleen op de keeper af. Was de eerste gevaarlijke actie van de westrijd van Michel, ook de laatste kwam van zijn voet. In blessuretijd bekroonde hij zijn goede wedstrijd, op aangeven van Jordy Oonk, met de 0 – 6.

Een dik verdiende en mooie overwinning. Het zelfs dubbele cijfers kunnen worden. Grol komt hiermee op een gedeelde 3e plaats. Een mooie opsteker aan het begin van de tweede competitiehelft.

Komende dinsdag 31 januari staat de thuiswedstrijd voor de Achterhoekcup tegen OBW op het programma. Aanvang 20.15 uur.

Op zondag 5 februari speelt Grol thuis tegen Dinxperlo. Aanvang 14.30 uur.

Uitslagen 3e klasse C

VVO – Grol 0 – 6

DVC ’26 – Groessen 1 – 0

MvR – PAX 0 – 0

VDZ – FC Trias AFG.

GSV ’38 – Gendringen AFG.

DCS – Bon. Boys AFG.

Dinxperlo – DVV AFG.

Stand 3e Klasse C\

1. Bon Boys 13 – 34

2. DCS 13 – 27

3. DVC ’26 14 – 24

4. Grol 14 – 24

5. VDZ 13 – 23

6. Gendringen 13 – 22

7. VVO 14 – 20

8. Groessen 14 – 18

9. Pax 14 – 17

10. DVV 13 – 13

11. FC Trias 13 – 12

12. Dinxperlo 13 – 11

13. MvR 14 – 11

14. GSV ’38 13 – 10