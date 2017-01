Grol wint oefenduel met 2 – 1 van Doetinchem

ZIEUWENT – Op zondag 22 januari heeft Grol 1 geoefend tegen vv Doetinchem. De wedstrijd vond plaats in Zieuwent omdat in Groenlo het sneeuw niet van de velden was gehaald. Tegen de nummer 4 van de 4e klasse D speelde Grol een lastige wedstrijd. Doetinchem, met oud-Grol-speler Jorrit Splithof in de gelederen, kreeg diverse kansen, maar Wessel Baarslag bracht gelukkig veelvuldig redding. Bij rust was het 1 – 1. De eindstand was een 2 – 1 overwinning voor Grol. De doelpunten aan Grolkant werden gescoord door Quint Kristen en Michel Kamphuis.

Dinsdag 24 januari staat al weer de volgende wedstrijd op het programma. Het is een wedstrijd in het kader van de Achterhoek Cup. Grol speelt om 20.15 uur thuis tegen OBW uit Zevenaar. OBW staat momenteel op de 11e plaats in de 2e klasse I.

Zondag 29 januari begint de competitie weer. Grol speelt dan uit tegen VVO in Velp/Rozendaal. VVO heeft momenteel 1 puntje minder dan Grol. Een belangrijke wedstrijd dus voor een plek in de subtop. Aanvang 14.00 uur.

In de 3e klasse C werd zondag 22 januari 1 wedstrijd gespeeld. Pax won met 1 – 0 van DVC ’26.