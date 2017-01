Grolse Boys kijkt terug en vooruit

GROENLO – Het is inmiddels een vertrouwde traditie; Grolse Boys begint het nieuwe jaar met een onderling voetbaltoernooitje en boerenkool. Na het sportieve gedeelte en nog voor het buffet geopend werd nam voorzitter Harry Paf het woord en blikte hij terug op 2016. Hij stond stil bij het overlijden van oud-voorzitter Henk Geurkink Sr. en andere verdrietige voorvallen binnen de Grolse Boys-familie.

Daarna vloog hij door het voorbije jaar en langs de hoogtepunten. Daarbij schuwde hij niet een kritische noot te plaatsen. Met name op sportief gebied. De resultaten waren dan wel meer dan redelijk geweest (met als uitschieters de kampioenschappen van 35+ en 45+), maar er had wellicht meer in gezeten. Hoofdtrainer Gerard Magendans ziet dat perspectief gelukkig ook en heeft daarom zijn contract met een jaar verlengd. Een beslissing waar het bestuur en de selectie blij mee is.

De voorzitter liet ook weten dat er op de korte termijn geen grote plannen zijn. Het complex is in goede staat, hoewel er wel de wens is om het damestoilet ook geschikt te maken voor mindervaliden. Er was ook aandacht voor het 70-jarig bestaan, dat in 2018 gevierd zal worden. Er is inmiddels een jubileumcommissie samengesteld en er wordt al gewerkt aan mooi jubileumboek waarin 70 persoonlijke herinneringen aan Grolse Boys komen te staan.

Tot slot stipte de voorzitter aan dat Grolse Boys prima zijn eigen broek kan ophouden. Het is een kleine, zelfstandige vereniging en dat brengt met zich mee dat leden zelf de handen uit de mouwen moeten steken. En daar heeft hij het volste vertrouwen in. Hij dankte vervolgens de vele vrijwilligers die hun geliefde club draaiende houden. Daarna werden de borden gevuld en de glazen volgeschonken. Gelukkig nieuwjaar!