Grolse Boys laat zich aftroeven

GROENLO – Afgelopen zaterdag kreeg Grolse Boys een mooie kans om goede zaken te doen tegen Daarle, dat 3 punten lager op de ranglijst stond. Tijdens de laatste training voor de wedstrijd werd er uitstekend gewerkt en als die instelling was meegenomen naar zaterdag, dan was het waarschijnlijk anders gelopen. Grolse Boys miste Menno ten Have (gebroken neus) en Maikel Nuchter (werk). De linksbackpositie werd nu ingenomen door Robin Klein Gunnewiek, waardoor Daan Schuurmans verdedigende middenvelder werd.

De eerste helft werd er aan beide kanten niet sterk gespeeld. Er werden geen echte kansen gecreëerd, maar toch stond het bij de rust 0-1. In het begin van de wedstrijd probeerde Jorn Groot Zevert via een boogbal de keeper van Daarle te verrassen, maar de bal had te weinig kracht. Luc Berentsen kreeg een kansje, maar zijn schot ging naast. Een zware overtreding op Luc daarna werd door de scheidsrechter niet bestraft met een kaart.

Na een half uur spelen werd Robin zo onder druk gezet, dat hij een lastige bal gaf op keeper Sebastiaan van Beugen. Deze raakte de bal niet goed, waardoor de bal bij een tegenstander terechtkwam en gemakkelijk met een boogbal kon scoren. Wat later kwam een pass van Luc tussen Ronald Wagendorp en de keeper van Daarle terecht. De uitgelopen keeper van Daarle kwam te laat bij de bal, maar liep wel Ronald onderuit. Iedereen verwachtte een kaart voor de keeper, maar voor de onzekere scheidsrechter was het slechts een ingooi.

Hierdoor ontstond er wat irritatie bij de spelers van de thuisploeg. Even later kreeg Nick Berentsen wel een (terechte) gele kaart, maar het niet consequent optreden van de scheidsrechter bevorderde niet de sfeer in de wedstrijd. Trainer Gerard Magendans had de opstelling na de rust niet gewijzigd. De scheidsrechter had de spelers gewaarschuwd dat hij in de tweede helft strenger zou optreden.

In de 48e minuut brak Daarle uit en hun aanvaller kwam op pure snelheid gevaarlijk door, maar Martijn van de Wiel kon er nog een corner van maken. Vanuit die corner schoot hun buitenspeler strak op doel, maar die bal kon Sebastiaan nog mooi pareren, maar de afgeslagen bal kwam bij een vrijstaande speler van Daarle terecht, die gemakkelijk de 0-2 op het scorebord kon brengen. Grolse Boys liep nu duidelijk achter de feiten aan. Door het matige spel van menig Grolse Boys speler ontstond er bovendien veel frustratie. Zo kreeg Luc een gele kaart voor commentaar op de leiding.

Een kwartier voor tijd werd Yordi van Lochem ingebracht voor de moe gespeelde Ramon Janssen. Jordi nam de backpositie in en Yoeri Groot Kormelink ging naar voren. Na nog een overtreding op Nick Berentsen volgde weer een gele kaart, terwijl keeper Sebastiaan er een kreeg voor praten. De laatste gele kaart was voor Eduardo, ook vanwege praten. De op het eind ingebrachte Amir Haziri kreeg nog een mogelijkheid, maar hij kreeg de bal in het strafschopgebied onvoldoende onder controle. Grolse Boys drong nog wel aan, maar een echte scoringskans werd er niet gecreëerd.

Alles bij elkaar was het geen al te beste wedstrijd, maar de hardst werkende ploeg heeft de overwinning afgedwongen. De vele kaarten kan de thuisploeg in de komende wedstrijden nog wel in problemen brengen. Volgende week met carnaval is Grolse Boys vrij, waarna op 4 maart de zware inhaalwedstrijd thuis tegen PW uit Enschede op het programma staat.

Opstelling Grolse Boys:

Doel: Sebastiaan van Beugen

Achter: Nick Berentsen (Amir Haziri), Youri Groot Kormelink, Martijn van de Wiel en Robin Klein Gunnewiek

Midden: Luc Berentsen, Daan Schuurmans en Ramon Janssen (Yordi van Lochem)

Voor: Ronald Wagendorp, Jorn Groot Zevert en Eduardo de Sousa Cavalcante

Uitslagen:

18/02 Grolse Boys 1 – Daarle SP 1 0 – 2

18/02 Eibergen FC 4 – Grolse Boys 2 5 – 0

18/02 Suryoye-Mediterraneo JO15-1 – Grolse Boys JO15-1 3 – 5

18/02 Ruurlo JO13-5 – Grolse Boys JO13-1 3 – 3

[0] Tekst: Grolse Boys

