Grolse Boys start hoopvol de competitie

GROENLO – Afgelopen zaterdag is dan eindelijk de competitie van het voetbalseizoen 2017-2018 begonnen. Vooraf waren de verwachtingen toch wel wat tweeledig. Enerzijds hoopvol want Grolse Boys had nogal wat veranderingen en vernieuwingen in haar selectie. Dan is het natuurlijk afwachten in hoeverre er sprake is van een ingespeeld elftal. Bovendien waren een aantal spelers pas weer laat terug van vakantie. Anderzijds voorspelden de uitslagen van de oefen- en bekerwedstijden niet veel goeds. De meeste wedstrijden zijn nogal dik verloren en door de vele wisselingen is er nog geen sprake van een echte eenheid.

De tegenstander was deze keer Zuid Eschmarke uit Enschede. Deze vereniging is vorig seizoen onderaan geëindigd. Ze hebben wel duidelijk versterking van buitenaf en verder waren er een aantal oud eerste elftalspelers weer teruggekomen van het tweede elftal. Ook was er een nieuwe trainer die uit de eigen gelederen kwam en voor een betere sfeer onder de spelers moest zorgen. Hij is wel een trainer die nog geen ervaring heeft met de senioren, maar wel zijn sporen bij de jeugd verdiend heeft.

Grolse Boys begon de wedstrijd duidelijk het best, want het kwam al na een paar minuten met 1-0 voor. Nieuweling Kenan Kucic bracht de keeper op het verkeerde been en schoof de bal behendig in de linkerhoek. Kort daarop kreeg hij weer een honderd procent kans, maar nu kreeg hij de bal niet goed onder controle en ging het schot(je) naast. In de dertiende minuut maakte de ploeg uit Enschede bijna gelijk. Keeper Barry Janssen kon echter op een geweldige manier en met behulp van de paal tweemaal redding brengen. Ook bij een volgende aanval van Zuid-Eschmarke kon hij uitstekend vallend de bal onderscheppen. In de zeventiende minuut veranderde Pascal Brockotter een vrij trap zodanig van richting, dat deze bij een vrijstaande Enschedese speler terecht kwam en zo gemakkelijk de 1-1 op het scorebord kon brengen. In de 35e minuut maakte Dzenan Gusso een prachtige actie, maar kon de keeper van Zuid-Eschmarke de bal met zijn voet nog net tot corner verwerken. Kort daarop bood Kenan Ronald Wagendorp een mooie kans, maar deze wist daar geen gebruik van te maken. De laatste tien minuten van de eerste helft had Grolse Boys een groot overwicht en had eigenlijk een paar keer moeten scoren. Zo maakte Dzenan weer een mooie actie en gaf daarna een goede voorzet, maar de bal van Youri Groet Kormelink kon de keeper via een reflex toch nog tot corner verwerken.

Direct na de rust kreeg vooral Kenan Kucic een paar geweldige mogelijkheden. Hij maakte een paar uitstekende acties, alleen de afwerking was steeds niet voldoende. Gelukkig bracht even daarna Barry weer redding bij een uitbraak van Zuid-Eschmarke. Kort daarop speelde Dzenan de bal prima door naar Kenan, maar deze ging wat te ver naar buiten, waarna zijn schot over ging. En dan gaat de voetbalwet weer werken. Als je zelf de kansen niet benut, dan valt er een doelpunt aan de andere kant. Een hoge voorzet ging over de ingebrachte Mark Le Roux heen, waardoor de vrijkomende speler van Zuid-Eschmarke gemakkelijk kon scoren. Tien minuten voor tijd ontstond er een humoristische situatie in het veld. Een speler van Grolse Boys kreeg een bal tegen de hand en het publiek riep van hands, waarna een speler van Zuid-Eschmarke de bal vastpakte. Dat deed hij binnen het strafschopgebied, waardoor de scheidsrechter natuurlijk een penalty moest geven. Deze werd uitstekend benut door Kenan en hij maakte dus de 2-2. In de volgende minuut kreeg Grolse Boys drie 100% kansen op de 3-2, maar op de een of andere manier wilde de bal er niet in. De ene keer ging de bal tegen de paal, de andere keer kon de keeper de bal keren en de derde keer raakte een speler de bal gelukkig. Op basis van de kansen had Grolse Boys zeker een overwinning verdiend. Ofschoon er twee punten verloren gegaan zijn, geeft het verloop van de wedstrijd wel vertrouwen voor de toekomst. Er is voldoende strijdlust binnen de ploeg en ook de voorhoede heeft meer snelheid en scorend vermogen dan vorig seizoen. De volgende week staat de zware uitwedstrijd tegen Harfsen op het programma en kan de Boys laten zien wat ze waard zijn.

Opstelling:

Doel: Barry Janssen

Achter: Menno ten Have, Youri Groot Kormelink, Pascal Brockotter (Mark Le Roux) en Bas van Doorn

Midden: Daan Schuurmans, Jorn Groot Zevert, Maikel Nuchter

Voor: Kenan Kucic, Dzenan Guso en Ronald Wagendorp

[0] Tekst: Grolse Boys

[1] Foto's: René van den Mosselaar