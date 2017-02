Handbalheren Erix 1 doen goede zaken in titelstrijd.

X 123

LICHTENVOORDE – Zaterdagavond 18 februari stond de inhaalwedstrijd tegen het tweede team van AES (Swift) op het programma. Dé kans voor Erix om twee punten los te komen van de concurrentie en alleen aan kop te gaan in de eerste klasse oost.

De ploeg uit Arnhem staat laag op de ranglijst, maar mocht niet onderschat worden. Vaak spelen er talentvolle junioren mee die het niveau aanzienlijk verhogen. De wedstrijd begon van beiden kanten aftastend, er werd in de beginfase weinig gescoord. Na zo’n tien minuten wist Erix de doelpuntenmachine aan het lopen te krijgen en werd er een comfortabele voorsprong opgebouwd. De heren speelden bij vlagen goed, maar waren ook erg slordig in de laatste pass en in de afwerking. Hierdoor wist AES, mede door de sterke linker opbouwer en cirkelloper, telkens een aantal punten terug te komen. Ruststand: 15-8.

De tweede helft kende eenzelfde spelbeeld. De Erix heren vergroten hun voorsprong gestaag, maar lieten nog veel kansen liggen. AES besloot 4-2 te gaan spelen en hun opbouwers zochten de combinatie met de cirkelspelers. De Arnhemmers bleven hun punten mee pakken maar zagen ook veel ballen gekeerd worden door de uitstekend keepende Leroy Winkels. Aan de andere kant had de keeper van AES moeite om grip te krijgen op de scherpe schoten van met name linkeropbouwer Bram Reukers.

Erix liep nog wat verder uit en bepaalde de eindstand op 36-23.

Aankomende week hebben de heren een vrij weekend.

Zaterdagavond 4 maart speelt Erix hun volgende wedstrijd in de eigen Hamalandhal om 20.15 uur. U bent van harte welkom!

[0] Tekst: John Heinen

[1] Foto: John Heinen

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)