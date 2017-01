HCW Winterswijk – Wedstrijdverslag week 2

HCW E-Jeugd

Dit weekend speelde de E1 in Groenlo tegen Grol E1. In deze wedstrijd mocht Bente haar debuut maken. Het tempo zat er vanaf het begin van de wedstrijd goed in. Van beide kanten waren er veel schoten op doel, maar pas halverwege de eerste helft viel het eerste doelpunt door HCW. Grol maakte vrijwel direct gelijk. Drie seconden voor het rustsignaal wist HCW opnieuw op voorsprong te komen. Ruststand 1-2.

In de tweede helft scoorde Grol direct de gelijkmaker. De twee teams waren goed tegen elkaar opgewassen, wat een spannende wedstrijd opleverde. Helaas scoorde Grol in de eindzoemer het laatste beslissende doelpunt, waardoor HCW nipt met 4-3 verloor.

HCW D1-Jeugd

We speelden vandaag tegen Pacelli en reden al heel vroeg in de kou naar Zieuwent. Ook de kleedkamers waren nog koud en het duurde dan ook even voor we op gang waren. Bij de rust stonden we met 13- 5 achter, vooral ook omdat we de bal vaak verkeerd afspeelden en zij een break-out konden maken. De 2e helft hebben we beter gespeeld en ook meer doelpunten gemaakt. We hebben helaas wel verloren met 23-13.

HCW D2-Jeugd

We moesten vandaag tegen AES Arnhem. Tijn had het eerste doelpunt gemaakt, maar toen kwamen de tegenstanders 4-1 voor. Toen Beau wilde scoren werd hij aan zijn arm getrokken en we kregen een penalty. Beau wisselde voor Sem en ja hoor, Sem scoorde. Meteen kwam Sem terug en wisselde weer voor Beau. Het stond 7-6 voor HCW in de rust. Sommigen waren best zenuwachtig want 7-6 is behoorlijk dichtbij elkaar. Maar met de adviezen van Petra en Raymond lukte het ons om terug te vechten en al gauw kwamen de doelpunten 12-20 voor HCW.

HCW C-Meisjes

Vandaag hadden de C-meiden van HCW een wedstrijd tegen Reehorst. Na een uur rijden aangekomen in Ede en kon de wedstrijd beginnen. Reehorst mocht beginnen met aanvallen. De meiden hadden een beetje moeite met starten. De ruststand was 11-2 voor Reehorst. Aan het begin van de 2e helft gooide Fuyun een hele mooie bal in de goal maar de scheidsrechter zat niet op te letten en hij telde niet. Toen HCW een break out tegen kreeg probeerde Marlena de aanvaller te verdedigen maar ze kreeg een gele kaart. Ook Quinty kreeg een tijdje later een gele kaart. De eindstand was 18-5. De meiden zijn met een opgeheven hoofd naar huis gegaan.

HCW C-Jongens

Wedstrijd tegen Quintus. Eindstand 28-8 in het voordeel van Quintus.

HCW Heren 1

Na een spannende wedstrijd gingen de punten helaas voor de heren van HCW verloren. Eindstand: 21-18