HV Grol 1 te sterk voor Avanti Wilskracht 2

GROENLO – Op een iets ander tijdstip dan gebruikelijk, namelijk om half 8, klonk het beginsignaal van de wedstrijd HV Grol 1 – Avanti Wilskracht 2. Grol begon goed, met snelheid in het spel, mooi uitgevoerde break-outs en goedgeplaatste afstandsschoten. Na een kwartier had de ploeg uit Groenlo al een ruime marge op het scorebord staan (7-1) en was het duidelijk dat Avanti Wilskracht een lastige avond tegemoet ging. Bij rust had Grol de marge naar 12-4 uitgebreid.

Ondanks de positieve woorden van beide coaches, kon het welbekende dipje niet uitblijven. Toch bleef Grol scoren. Avanti Wilskracht kon haar draai niet vinden door de uitstekend werkende verdediging van de paarshemden. Met 20-6 op het scorebord bleven de Grolse dames aan de goede kant van de score, wat er voor zorgde dat wissels uitgeprobeerd konden worden. De winst was zeker. Iedereen had zo haar doelpuntjes meegepakt en met een stand van 24-10 was het de eer aan de keepster om de eindstand te bepalen met een rake penalty: 25-10.

Komend weekend is er geen speelweekend in verband met de herfstvakantie. Reden om gezellig aan te sluiten bij de Slag om Grolle. Zondag 29 oktober om half 4 in Deurningen tegen DSVD dames 3 wordt de vierde wedstrijd gespeeld.

[0] Tekst: HV Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar