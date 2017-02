HV Grol E1 voor de vierde keer tegen Pacelli E2

Afgelopen zondag speelde de E1 tegen Pacelli. De meiden wisten dat ze de laatste twee keer verloren hadden, maar dat de uitslag bij de eerste wedstrijd in hun voordeel was.

De meiden van de HV Grol begonnen heel scherp. Met maar één wissel op de bank werd er al snel vanuit de middenpositie gescoord. De opdrachten van de coaches waren duidelijk. Zelf proberen langs de tegenstander te stuiteren en dan kijken of jij of juist een teamgenoot vrij staat. De meiden hadden goed geluisterd en lieten dan ook veel stuiter acties zien. Pacelli maakte hier heel slim gebruik van door de bal te onderscheppen tijdens het stuiteren. Gelukkig konden de meiden dan wel heel snel terug om te verdedigen zodat Pacelli niet veel aan scoren toe kwam. Tot grote blijdschap van het team gingen een aantal ballen heel mooi strak onderin de goal. Mede door goed keeperswerk wisten de meiden tot een ruststand van 1-5 te komen.

In de rust werd er afgesproken dat als er gestuiterd werd, dit op een sneller tempo moest, zodat Pacelli de bal niet meer zomaar kon wegtikken. Ook zouden de meiden erop letten dat ze naar voren gingen stappen als er een aanvalster aankwam. In de tweede helft kwam dit allemaal goed tot zijn recht. De ballen werden bijna niet meer door de tegenstander weggetikt, de meiden bleven vanaf verschillende posities doelpunten maken en bovenal werd er heel goed samen gespeeld. Wat een geweldige groei heeft dit team doorgemaakt. Buiten het feit dat er gewonnen werd met 3-10 is het vooral heel goed om te zien dat iedereen een plekje in het team heeft gevonden, dat er veel beter wordt samen gespeeld en vooral dat het lukt om doelpunten te maken en goed te verdedigen.

De komende weekenden zijn de meiden vrij in verband met carnaval. Ze zien er nu al naar uit om de laatste drie wedstrijden te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben.

Nieuws of tip insturen Titel Bericht Afbeelding Naam auteur tekst en naam fotograaf Je emailadres Controleer of u een mens bent 6 + 7 =