Jelle Wolsink schrijft kerstcross op zijn naam

EIBERGEN – Jelle Wolsink heeft de Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk op zijn naam geschreven. De renner uit de Piels-formatie van Han Vaanhold kwam in een uiterst sterk deelnemersveld als eerste over de meet, waarna Atse ten Brinke en Wiebe Scholten het erepodium compleet maakten. Het ging om een gecombineerde koers van eliterenners, beloften, junioren en amateurs.

In de B-categorie zegevierde Ben Minkhorst, vroor Iwan te Brake en Edwin Ruesink. In de categorie jeugd 1 won Hannah Kiers voor Chris Kiers en Tim Reinink. Bij de jeugd 2 ging de winst naar Stofwolker Hugo Hagemeijer. Carmen Zieverink en Huguo Wessels werden hier tweede en derde. Anne Kiers won in de categorie jeugd 3, voor Morris Gruijters en Chloe Postma.

De Kerstcross van De Stofwolk wordt al sinds mensenheugenis verreden, maar kon vorig jaar eenmalig niet doorgaan omdat op dat moment werd gewerkt aan het nieuwe wielercomplex. Vandaar dat de veldrit – over vier kilometer – dit jaar voor het eerst werd gehouden op het vernieuwde parcours. Met daarin behoorlijk veel hoogteverschillen, waardoor de deelnemers een aantal uitdagende hindernissen voor de kiezen kregen.

FOTO WINNAARS Vlnr Atse ten Brinke, Jelle Wolsink en Wiebe Scholten.

[0] Foto's : Stofwolk