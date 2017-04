Judoka’s Nippon Judo Achterhoek op het podium in Friesland

X 164

Op zaterdag 22 april waren in Stiens de Friese Masters. Dit is een judotoernooi met bijna 700 deelnemers uit onder andere Nederland, Duitsland en België. Nippon Judo Achterhoek was aanwezig met een grote groep wedstrijdjudoka’s welke zich allemaal van hun beste kant lieten zien.

Ze behaalden de volgende resultaten:

Eerste plaats voor Annemijn Salomons (Hengelo) en Luuk van Nieuwland (Hengelo).

Tweede plaats voor Gerben ten Have (Ruurlo) en Kelly van den Bosch (Lochem).

Derde plaats voor Jonna Groot Zevert (Groenlo), Jaidy van der Horst (Lochem) en Ilsa Beeftink (Zelhem).

In de avond vond het Ne-Waza (gevecht op de grond) toernooi plaats. Hierbij vielen alle deelnemers van Nippon Judo Achterhoek in de prijzen.

Antoinette Hennink (trainer en coach) mag zich net als vorig jaar kampioen Friese Masters noemen. De tweede plaats ging naar Suze Assendelft (Lochem) en de derde plaatsen gingen naar: Ilsa Beeftink (Zelhem), Stefan Beeftink (Zelhem) en Ronald Enklaar (Lochem).

Nippon Judo Achterhoek keert met 12 bekers terug naar de Achterhoek.