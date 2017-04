Krappe selectie breekt Grolse Boys op

X 88

GROENLO – Afgelopen zaterdag moest Grolse Boys het opnemen tegen de nummer twee op de ranglijst: Achilles Enschede. Een moeilijke tegenstander die al regelmatig in de derde klasse van de KNVB gespeeld heeft. Achilles heeft bovendien nog kans op het kampioenschap. Het heeft nog 3 punten achterstand op ASV uit Almelo. Een periodetitel is al op zak, dus de club maakt hoe dan ook kans op promotie.

De gasten uit Enschede waren qua basis compleet en konden zelfs talentvolle spelers uit de A-afdeling en het tweede elftal laten ruiken aan het niveau. Grolse Boys moest het doen met een zéér krappe selectie. Dit keer moest Ramon Janssen verstek laten gaan, omdat hij net vader was geworden van een tweeling. Verder moest Daan Schuurmans zich via een bijscholing extra voorbereiden op zijn VWO-examen. Robin Klein Gunnewiek was ook niet beschikbaar in verband met een meniscusoperatie.

Grolse Boys kan dus nieuwe spelers best goed gebruiken. Heb je interesse? Dan kun je je aanmelden via www.grolseboys.nl/contact. Kom op de zaterdagen voetballen bij deze kleine, gezellige club. Iedereen is welkom. En dan vier je volgend jaar het 70-jarig bestaan met ons mee!

Dan de wedstrijd. De achterste linie bestond uit Jordi van Lochem, Youri Groot Kormelink, Martijn van de Wiel en Amir Haziri. Vooral de verdediging heeft het afgelopen seizoen regelmatig te lijden gehad onder blessures en ander uitval. In de voorhoede stond Zouhair Chahboune opgesteld, die dit seizoen echter nog weinig uren op het trainingsveld heeft gestaan.

In de eerste helft had Grolse Boys letterlijk de (harde) wind mee, maar heeft daar echter relatief weinig gebruik van gemaakt. De eerste grote kans was voor Achilles, maar Youri Groot Kormelink kon via een goede sliding nog redding brengen. Kort daarna ging Luc Berentsen horizontaal. Een bal van een tegenstander kwam recht in zijn gezicht en hij had wel enige tijd en veel koud water nodig om weer bij te komen. In de 10e minuut kwam een bal van Achilles vanuit de corner op de paal en de terugspringende bal ging via de rug van keeper Barry Janssen in het doel.

Zo’n vroeg en ongelukkig doelpunt bevordert niet de sfeer en de geestdrift van een team. Er moet echter gezegd worden dat de spelers met volle inzet bleven spelen, maar tegen de gasten uit Enschede kwamen ze gewoon tekort. Toch kreeg de thuisploeg in de eerste helft enkele goede mogelijkheden. Zo liep Zouhair zich vast op de sterke keeper van Achilles, waarbij deze laatste een overtreding maakte die best bestraft had mogen worden door de verder onopvallende en dus prima leidende scheidsrechter.

Een volgende aanval via Maikel Nuchter en Menno ten Have leverde volgens de thuisploeg een handsbal binnen het strafschopgebied op, maar dat werd echter niet zo gezien door de scheidsrechter. Een zeker lijkend doelpunt van Achilles werd dan weer wegens buitenspel afgefloten. De aanvaller kwam alleen voor keeper Barry en kon zelf gemakkelijk scoren, maar gaf niet zelfzuchtig de bal af aan een buitenspel staande speler. Na 20 minuten werd het echter wel 0-2. Via een mooie combinatie werd de verdediging van Grolse Boys weggetikt.

De beste kans in de eerste helft voor Grolse Boys kwam op naam van Jordi. Hij maakte goed gebruik van de wind. Zijn schot werd aanvankelijk onderschat door de keeper van Achilles, maar hij kon de bal desondanks net nog tot corner tikken. Ook op schoten van Ronald Wagendorp en Zouhair had de keeper steeds het juiste antwoord. Vlak voor de rust werd het zelfs nog 0-3. Een ingooi van Achilles werd twee keer doorgekopt en kwam terecht bij een vrijstaande speler, die gemakkelijk kon inschieten.

In de rust werd Ronald vanwege een opkomende hamstringblessure gewisseld voor Sander Wijgerink. Ondanks de duidelijke achterstand bleef Grolse Boys proberen een acceptabele stand te bereiken. Dat lukte in eerste instantie in de 75e minuut. Een hoge voorzet van Menno werd door Youri prachtig diagonaal ingekopt. Aan de ander kant verrichtte de verdediging van Grolse Boys en met name Barry Janssen vele reddingen, maar konden toch niet voorkomen dat uiteindelijk de eindstand 1-5 werd.

Alles bij elkaar een terechte, maar toch ook een enigszins geflatteerde eindstand. De volgende week staat de uitwedstrijd tegen Sportclub Glanerbrug op het programma.

Opstelling Grolse Boys:

Doel: Barry Janssen

Achter: Jordi van Lochem, Youri Groot Kormelink, Martijn van de Wiel en Amir Haziri

Midden: Maikel Nuchter, Luc Berentsen en Jorn Groot Zevert

Voor: Ronald Wagendorp (Sander Wijgerink), Menno ten Have en Zouhair Chahboune (Sebastiaan van Beugen)

Uitslagen:

22/04 Grolse Boys 1 – Achilles Ensch. 1 1 – 5

22/04 Grolse Boys 2 – Haarlo SP 2 5 – 1

Programma:

29/04 S Glanerbrug 1 – Grolse Boys 1 15.00

29/04 Grolse Boys 2 – HSC ’21 3 14.00

29/04 Grolse Boys JO15-1 – Buurse JO15-1 11.30