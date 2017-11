Lastige visserij aan de IJssel!

X 29

Remko niet meer te passeren.

De op een na laatste IJsselCup wedstrijd is afgelopen zondag zit er weer op en met nog een wedstrijd voor de boeg is het podium als zo goed als zeker, als kan een beroerd resultaat nog roet in het eten gooien.

Afgelopen zondag werd er wederom in twee vakken gevist, helaas op de valreep toch nog wat afmeldingen waardoor er twee kleinere vakken (een van vier en een van drie) uitgezet werden. Wederom lekker ver uit elkaar. Voor dat de heren van de wedstrijdcommissie klaar waren werd er druk gespeculeerd wat het zou gaan worden vandaag. Over een ding waren de deelnemers het eens, de stormachtige noordwesten wind zou het vandaag wel eens knap lastig kunnen gaan maken. Nadat het uitzetten gedaan was werd er meteen begonnen met het loten, toch altijd weer een cruciaal moment. Na het loten meteen naar de stek om op te bouwen.

In vak A, achter op het parcours, was het vanaf de eerste inzet voor veel deelnemers meteen raak. Met grote regelmaat kwam er een voorn boven water. Op de kop zat vandaag wederom Rene Molenveld, en hij deed wat we van hem verwachten, veel vis vangen! Met grote regelmaat verdween er een voorn in zijn leefnet en gaf hij de overige twee heren in het vak (Frank Bomers en Rob Beerten) het nakijken.

In vak B, duurde het zoals altijd weer wat langer voordat de eerste vissen in het leefnet verdwenen. Remko Stöteler was ook vandaag niet te houden, de enige die een beetje met hem mee kon komen was Alwin Bessels. Theo Wayerdink en Bennie Rooks complementeerden het vak en wisten wel aardig wat vis te vangen maar de formaten van de vis stak af bij die van Alwin en Remko.

Remko Stöteler heeft er weer een!

De vangsten waren, qua aantallen, weer goed te noemen alleen werd er weinig grove voorn en winde gevangen. In totaal is door zeven deelnemers in totaal 37300 gram gevangen. In vak A was dit 18765 gram en vak B 18535 gram. Na 6 wedstrijden staat de teller op 260 kilo, gaan we de 300 kilo grens nog slechten?

Uitslag 6de wedstrijd IJsselCup 2017:

Vak A:

1. Rene Molenveld 7850 gr 1 pnt.

2. Frank Bomers 5630 gr 2 pnt

3. Rob Beerten 5285 gr 3 pnt

Vak B:

1. Remko Stöteler 7050 gr 1 pnt.

2. Alwin Bessels 4465 gr 2 pnt.

3. Theo Wayerdink 3935 gr 3 pnt.

Stand na de 6de wedstrijd:

1. Remko Stöteler 48895 gr 9 pnt.

2. Rene Molenveld 52790 gr 10 pnt.

3. Rob Beerten 31115 gr 12 pnt.

4. Bennie Rooks 20950 gr 13 pnt.

5. Henk Geurkink 34060 gr 14 pnt.

De laatste en beslissende wedstrijd om de IJsselCup 2017 wordt gevist op zondag 5 november, plaats van handeling is wederom de strekdam bij de windmolens in Zutphen. Wie gaat er met de eindoverwinning aan de haal, is het Remko Stöteler, of heeft Rene Molenveld nog wat in petto.

Woensdagavond 1 november is er weer een vergadering met de wedstrijdvissers. Samen met de aanwezige wedstrijdvissers bepalen we de opzet van de competities voor de komende drie jaar. Ook zal er tekst en uitleg gegeven worden gegeven over een nieuw op te zetten witvisteam, en zullen de jubileumwedstrijden 2018 (GHV 90 jaar) besproken worden. De vergadering start om 20:00 uur in ons clubgebouw bij de Grolse Boys.