Leefstijlrunning start met proeftraining

GROENLO/LICHTENVOORDE – De cursus Leefstijlrunning is inmiddels voor velen al een bekend begrip. Leefstijlrunning is het leren hardlopen in kleine groepen waarbij ontspanning en plezier voorop staan. Bedoeld voor mensen met stressgerelateerde klachten en/of mensen die een gedegen technische basis willen leggen. Maar ook voor kandidaten die om welke reden dan ook graag in een kleine groep (opnieuw) willen starten.

Woensdag 11 januari vindt er een gratis proeftraining plaats van 20.00 – 21.00 uur, vanaf Wijndomein Besselinkschans te Lievelde. Hierbij kan men kan kennismaken met deze prettige manier van trainen. Woensdag 18 januari start de cursus. Wil je 2017 energiek maar ontspannen beginnen en vanzelfsprekend je fitheid en zelfvertrouwen bevorderen? Dan is Leefstijlrunning mogelijk iets voor jou!

Trainers Henk Mengers (jarenlange ervaring in het trainen van beginnende hardlopers) en Denise van der Donk staan voor je klaar. Beiden hebben de overeenkomst dat ze begonnen zijn met hardlopen in een periode van burn-out en depressie. Bij Leefstijlrunning worden de uitgangspunten van Running-therapie gevolgd.

Ook kandidaten met pijntjes, overgewicht, faalangst, onzekerheid en/of zij die moeilijk hun grenzen aan kunnen aangeven, hebben baat bij deze rustige manier van conditie opbouwen. Trainster Denise van der Donk is erkend gewichtsconsulent en voorziet de deelnemers tevens van persoonlijk voedingsadvies, inclusief analyse van het huidige eet- en beweegpatroon en een individueel meet- en weegmoment.

Er worden tevens enkele theorielessen gegeven, zodat de relatie tussen hardlopen en het dagelijks leven zichtbaar wordt. Hierbij valt te denken aan ademhaling, verhouding inspanning en ontspanning, lichaamshouding, grenzen bepalen en aangeven, etc. Per trainer kunnen maximaal 5 of 6 mensen bij deze Leefstijlrunning meedoen. Deze relaxte manier van bewegen wordt verzorgd in blokken van 6 weken.

Trainingstijden zijn iedere woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur, in een blok van 6 weken. Na afloop van iedere training wordt er kort geëvalueerd en ontvang je een op jouw opgestemd trainingsplan voor de komende week. De kosten zijn € 75,-. Het is mogelijk om dit (deels) vergoed te krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Startlocatie

Wijndomein Besselinkschans

Heringsaweg 18

7137 PH Lievelde

Informatie en/of aanmelden via www.ikkanhetaan.nl of bel naar 06-13035818.

Foto: Ik kan het aan

