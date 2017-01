Manfred Graven verlengt contract

BELTRUM – Manfred Graven heeft zijn contract als hoofdtrainer bij de Beltrumse vierdeklasser met een jaar verlengd. Heren 1 staat nu op een zesde plek met 22 punten uit 13 wedstrijden, 1 punt meer dan vorig seizoen. Voor Manfred zit er nog meer dan genoeg rek in de groep om door te gaan. De doelstelling is en blijft dan ook om zo snel mogelijk met VIOS 1 de 3e klasse te halen.

Naast Manfred hebben ook de trainers van Dames 1, Heren 2 en Heren 3 hun contract verlengd. Bij Dames 1 is Roy Tammel bezig aan een uitstekend seizoen op een tweede plek met één punt achterstand op de koploper. Bij Heren 2 heeft Michel Ballast nog een zware taak om de heren in de derde klasse te houden. Ballast heeft er alle vertrouwen in om ook volgend jaar in dezelfde klasse uit te mogen komen. Ook Arnold Groot Severt heeft zijn contract bij Heren 3 verlengd.