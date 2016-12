Marveld ATB-tocht 30 december dwars door Grolle, bos, veld en kroeg

GROENLO – Vrijdag 30 december is het weer tijd voor een ware klassieker onder de Achterhoekse veldtoertochten namelijk de ‘Marveld ATB-tocht 2016’ te Groenlo. Deze tocht wordt al weer voor de 21ᵉ keer georganiseerd door de Ren en Toerclub Groenlo (RTCG) en wij bieden u de mogelijkheid het jaar sportief én gezellig af te sluiten. Het afwisselende parcours door bos en veld brengt u op mooie plekken tussen Groenlo, Lievelde, Meddo, Rekken, Zwillbrock (DE). Omdat er gekozen kan worden uit de afstanden 35, 45 of 55 km is er voor elke fietser een passende uitdaging te vinden. Starten is mogelijk tussen 8:30 en 10:00 uur vanaf onze start- en finishlocatie bij Marveld Recreatie (Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo).

Rondom Marveld Recreatie is voldoende parkeergelegenheid en er kan ook gebruik worden gemaakt van de uitstekende faciliteiten die Marveld Recreatie biedt zoals het zwembad, de schaatsbaan en restaurants. Na afloop is er ook de mogelijkheid om de fiets af te spuiten, aan te sterken en na te praten op het startbureau.

Alle routes hebben traditiegetrouw de pauzeplek bij café Reirink ‘Ludwig’ in het Zwillbrock.

Dit is uw kans om legaal dwars door die kneipe te fietsen. Mocht u zelf niet meefietsen dan is dit een geschikte plek om uw favoriete fietser aan te moedigen onder het genot van live-muziek en de warmte van vuurkorven. Goossens Tweewielers uit Groenlo is hier ook aanwezig met een servicepunt waar een professionele monteur u bij eventuele pech weer op weg zal helpen.

Deelnamekosten zijn slechts €5,- en voor NTFU-leden €4,-. Voor NTFU en KNWU leden is er de mogelijkheid om elektronisch in te schrijven met de ledenpas bij de stand Scan&Go.

Indien er weersomstandigheden zijn die het niet toelaten om het door te laten gaan dan zal dit gemeld worden op www.rtcg.nl. We zien u graag vrijdag 30 december tegemoet op uw mountainbike of cyclecrosser!

Wanneer: Vrijdag 30 december 2016, starten tussen 8:30 en 10:00

Waar: Marveld Recreatie – Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo

Kosten: €5,- en voor NTFU-leden €4,-.

Voor wie: Geschikt voor iedereen, jong en oud, beginner en gevorderde