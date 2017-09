Mistige grachtenwedstrijd met redelijke vangsten

X 41

GROENLO – Het waren mistige omstandigheden zo tijdens het beginsignaal van de 5e wedstrijd voor de grachtencompetitie die op zondag 24 september werd gevist. De mist was zo dik dat op 13 meter vissen even niet verstandig was. Want je moet de dobber nog wel goed kunnen zien. De wedstrijdcommissie had er weer een mooi wedstrijdparcours van gemaakt. Ditmaal werd er gevist in de Kloostertuin, bij het hertenkamp en op de Halve Maan.

Het slot van de populaire grachtencompetitie is ontzettend spannend en na deze wedstrijd is het alleen maar spannender geworden. Te meer omdat de deelnemers het slechtste resultaat mogen laten vallen. Toch waren er ook ditmaal weer een paar opvallende vangsten. Zo ving Andre Nijman een pracht van een zeelt, Wesley Helmers een koikarper, Henk Geurkink een mooie kruiskarper en Gerrit Oosterholt zelfs een winde van boven de 40 cm. Pracht vangsten. De vakwinnaars waren ditmaal: Toon Heinsman, Wesley Helmers en Henk Geurkink. Henk Geurkink ving maar liefst 107 vissen. De stadsgracht van Groenlo heeft met deze wedstrijd weer laten zien dat het een puik viswater is. Op zondag 8 oktober volgt de ontknoping van deze spannende competitie met nog vele kanshebbers op de eindoverwinning. Dan beginnen we een uur later. Om 8.00 uur loten en gevist wordt er van 9.00 uur t/m 13.00 uur.

Dagwinnaars;

Kloostertuin;

T.Heinsman 2 vakpunten 67 vis 1660 gram W. Ottink 4 vakpunten 41 vis 1015 gram R. Thiel 6 vakpunten 33 vis 865 gram

Hertenkamp;

H. Geurkink 2 vakpunten 107 vis 2575 gram K.H. Drees 4 vakpunten 58 vis 1935 gram F. Lindner 8 vakpunten 47 vis 760 gram

Geitenkamp/Halve Maan;

W. Helmers 4 vakpunten 49 vis 1970 gram R. v/d Beek 5 vakpunten 49 vis 1230 gram S. Groot Severt 6 vakpunten 67 vis 1005 gram

Totaalstand na 5 wedstrijden;

H. Geurkink 9 punten 243 vis 7815 gram R. Thiel 9 punten 192 vis 6385 gram W. Helmers 13 punten 161 vis 5220 gram T. Heinsman 14 punten 228 vis 6880 gram M. Drees 14 punten 186 vis 8015 gram