Nieuwe techniekcursus Nordic Walking.

Volgens de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad moeten we minimaal een half uur wandelen per dag om gezond te blijven.

Door per week meer dan een uur te wandelen heb je zelfs minder kans op diabetes, botbreuken, overgewicht en hartfalen.

Wandelen geeft zoveel meer dan alleen gezondheid alleen. Je humeur vrolijkt ervan op, je creativiteit en focus verbeteren, je vermoeidheid vermindert, je krijgt meer energie door te gaan wandelen.

Nordic Walking doet hier nog een schepje bovenop:

Nordic Walking is veel meer dan lopen met stokken: het is een geheel nieuw bewegingsconcept voor een vitaal leven;

Nordic Walking is het hele jaar door een veilige manier van bewegen;

Nordic Walking is een ideale bewegingsvorm die het lichaam gelijkmatig in vorm brengt en spanningen helpt wegnemen, niet alleen lichamelijke maar ook spanningen in het hoofd;

Nordic Walking is actie voor 90% van de spieren;

Nordic Walking verbetert de lichaamshouding en vermindert spanning (en pijn) in de nek, schouders en bovenrug;

Nordic Walking is ideaal voor wie op zoek is naar een effectieve, niet blessuregevoelige sport die de gewrichten ontziet;

In samenwerking met Gelria Schoenatelier organiseert Annette-loopt weer een techniekcursus Nordic Walking.

De gratis introductie les is op zaterdag 7 oktober 2017 en we beginnen om half 10 bij Gelria, Varsseveldseweg 36 te Lichtenvoorde met een lekker kopje koffie of thee.

De 6 lessen van de cursus beginnen op de zaterdag erna of in overleg op een andere dag.

Je kunt je opgeven bij Gelria, tel: 0544- 371406 of via de site Annette-loopt.nl