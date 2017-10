Nippon Judo Achterhoek in de prijzen op eerste Open Nijmeegse Kampioenschappen

X 36

Judo Academy Nijmegen organiseerde dit jaar voor het eerst het Open Nijmeegse Kampioenschap op zaterdag 14 oktober jl. Aansluitend vond er een trainingskamp plaats.

Namens Nippon Judo Achterhoek vielen er 7 judoka’s in de prijzen. 3 Judoka’s wisten een gouden medaille te behalen. Dit waren Nick Wentink (Harreveld), Hieke Bielderman (Vorden) en Naomi Loffeld (Ruurlo). Het zilver ging naar Rick Bessels (Zelhem). Brons was er voor de judoka’s: Tycho Massop (Groenlo), Tim Buil (Winterswijk) en Luuk van Nieuwland (Hengelo).

Op zaterdag 28 oktober gaat Nippon Judo Achterhoek met een grote groep judoka’s deelnemen aan het JPT Herfsttoernooi in Borne. Trainer en coach Antoinette Hennink zal dat weekend deelnemen aan een European Judo Cup in Malaga. We wensen iedereen alvast heel veel succes en plezier.