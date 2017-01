NK Baton Twirling

ALMERE/BORCULO – Zondag 22 januari werden de Nederlandse Kampioenschappen Baton Twirling van de NTSB (Nederlandse Twirl Sport Bond) gehouden in het Topsportcentrum in Almere. Namens muziekvereniging Volharding uit Borculo namen vijf leden hieraan deel.

Esmee Hekkelman (21) uit Haarlo werd Nederlands kampioen op het onderdeel team freestyle (elite), kampioen in het onderdeel solo freestyle (level A) en behaalde een vierde plaats met haar twirling 1 baton (level A). Nienke Enzerink (20) uit Ruurlo eindigde met haar twirling 1 baton (level B) op een zesde plek.

De twirlers uit de niveaus N4 en N5 streden op de NK om de Future cup met het onderdeel twirling 1 baton. Anouk Schuilenborg (14) uit Noordijk werd tweede in N4 en Joselyn Radstaak (14) uit Noordijk eindigde in dezelfde categorie op een vijfde plaats. Noa Liebrand (9) uit Borculo behaalde een vijfde plaats in N5.