Vragender 14 t/m 17 sept – PSC Najaars Jumping

VRAGENDER – De PSC Najaars Jumping van 14 tot en met 17 september in Vragender kent een feestelijk tintje. Het is de officiële opening van het nieuwe buitenterrein dat deze zomer in gebruik is genomen op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Topruiters en regionale deelnemers hebben zich weer volop ingeschreven voor de springrubrieken.

De vierdaagse wedstrijd begint op donderdag, waar een opvallend duo op de startlijst staat in de klasse Z. Gerco Schröder heeft Glock’s London ingeschreven, de 15-jarige voshengst waarmee hij in 2012 individueel zilver en teamzilver won op de Olympische Spelen in Londen. Twee jaar later verwisselde hij via de Eurocommerce-veiling van eigenaar voor 8,6 miljoen euro. Glock’s London is van onschatbare waarde geweest voor het Nederlandse springteam, maar afgelopen jaren kreeg te kampen met blessures waardoor hij meerdere periodes uit de spotlights raakte. In Vragender komt de beroemde hengst op donderdag én zaterdag aan de start.

Hoofdnummer van het weekend is de 1.40m Grote Prijs op zaterdagmiddag om ongeveer 14.45 uur. Gerco Schröder neemt het hier op tegen eerdere winnaars in Vragender, zoals Willem Greve, Lars Kuster en Ester Blekkink, maar ook tegen zijn broer Ben Schröder en stalruiter Sjaak Sleiderink. Thuisamazone Micky Morssinkhof, zondagmiddag nog vijfde in de 1.50m Grote Prijs van Ising am Chiemsee met Happy Girl, doet ook een gooi naar de eerste prijs van 1.000 euro.

Zodra de barrage van de Grote Prijs van start gaat, is iedereen namens familie Morssinkhof uitgenodigd voor de feestelijke ‘Happy Hour’ in het paviljoen. Op zondag is er de hele dag ponyspringen. De toegang is gratis.

www.psclichtenvoorde.nl

Voorlopig tijdschema

Donderdag 14-9

09.30 uur: Klasse L

11.15 uur: Klasse M

14.30 uur: Klasse Z en ZZ

Vrijdag 15-9

10.00 uur: Klasse BB

11.00 uur: Klasse B

13.45 uur: Klasse L

16.45 uur: Klasse M

Zaterdag 16-9

09.00 uur: Klasse Z

12.15 uur: Klasse ZZ

14.45 uur: 1.40m Grote Prijs (met ‘Happy Hour’ als barrage van start gaat)

Zondag 17-9

10.00 uur: Klasse BB t/m ZZ