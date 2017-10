Opnieuw winst voor dames 2 HV Grol

X 68

HENGEVELDE – Zaterdagavond 7 oktober speelde HV Grol dames 2 hun eerste uitwedstrijd in Hengevelde tegen W.H.C. 3. De dames van Grol begonnen vol goede moed aan de wedstrijd. De start van de wedstrijd begon moeizaam. Na 7 minuten stond het nog steeds 0-0. De dames van beide teams speelden erg gehaast waardoor er onnodig balverlies was. Na de moeizame start was het Marijn Klein Gunnewiek die door een mooi sprongschot de dames van Grol op 1-0 voorsprong zette. In het begin bleef het gelijk op gaan. Naarmate de eerste helft vorderde, bouwden de dames van Grol hun voorsprong uit. Dit resulteerde in een ruststand van 5-8 in het voordeel van Grol. Tijdens de rust spraken coaches Xander en Hennie het team motiverend toe. De dames kregen de opdracht mee om minder statisch te verdedigen en om balzeker te spelen.

De tweede de helft verliep voorspoedig. De voorsprong werd uitgebouwd, mede door twee zuivere 7 meters van Chantal Grothe. Ondanks dat de dames niet goed op elkaar ingespeeld waren, wist Marije Kok toch drie maal het net te vinden vanuit de linkerhoek. Dames 2 verzwakte naarmate het einde vorderde. Mede door een aantal goede reddingen van keepster Sandra Levers resulteerde de wedstrijd in een eindstand van 10-17 in het voordeel van Grol.

Dames 2 wil bij deze ook graag van de gelegenheid gebruik maken om René van den Mosselaar, fotograaf die ook mee kwam, te bedanken voor de mooie actiefoto’s van de wedstrijd.

Dames 2 is nu twee weken vrij. De volgende wedstrijd staat gepland op zondag 29 oktober om 13.20 uur in Ruurlo. Ook dan zal er weer gestreden worden om de punten weer mee te kunnen nemen naar Groenlo!

[0] Tekst: HV Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar