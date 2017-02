Opnieuw winst voor VV Grol DS 1

GROENLO – Ook afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de dames van VV Grol DS 1 om punten binnen te halen. De wedstrijd werd op 11 februari thuis bij Den Elshof gespeeld tegen Volga DS 2. Grol is nog steeds koploper en Volga moet knokken om degradatie te voorkomen. De taak van Grol dus om die 5 punten in Groenlo te houden.

De wedstrijd begon soepel en al gauw was de eerste set dik gewonnen door Grol met 25 – 15. Volga weet zich geen raad met de pass en ook de aanvallen belanden in het sterke blok van Grol. De tweede set verliep dan ook weer rustig, Grol kon veel wisselen en won opnieuw de tweede set met 25 – 12. En dan is het tijd voor de spannende derde set. De volleybalsters van Grol moeten nu de aandacht erbij houden en niet verslappen. De derde set ging dan ook lastiger; de passes kwamen wat slordiger en er moest snel wat gebeuren. Na een goede time-out kon Grol zich herpakken en ook deze set Volga verslaan met een goede 25 – 16. De laatste set was voor Grol een afmaker: snel tempo, de juiste hoeken zoeken, maar vooral secuur blijven. Opnieuw is de set binnen voor Grol met een mooie 25 – 19.

Grol staat nog steeds dik aan kop en het kampioenschap is in zicht. De dames zijn al aan het berekenen wanneer de eventuele kampioenschapswedstrijd kan zijn. Nu mag Grol eerst even rustig aandoen en zich voorbereiden op de Carnaval!

We beginnen 4 maart weer met de wedstrijden, en dan reizen we af naar Bredevoort om te spelen tegen Brevolk DS 1 om 16.30 uur.

Graag tot dan en voor nu: Alaaf en we gaan “Vol in de Beugels”!

[0] Tekst: V.V. Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar

