Recreanten HV Grol tegen Groessen

GROENLO – Op vrijdagavond 3 februari speelden de recreanten van HV Grol een thuiswedstrijd tegen Groessen.

Afgelopen vrijdag gingen de dames weer vol enthousiasme de wedstrijd in, al wetend dat het een zware pot zou kunnen worden. Verdedigend moest het team hard werken maar dat liep gesmeerd. Zowel bij Grol als bij Groessen werd er gescoord. Het liep redelijk gelijk op. Iedereen speelde een goede partij en mede met behulp van 2 gastspeelsters werd het een leuke wedstrijd. Er werd aan beide kanten erg sportief gespeeld.

Het verlies van Grol met 10-14 voelde voor de speelsters dan ook bijna als een overwinning. Dit is het eerste seizoen voor het recreantenteam van Grol. Een aantal speelsters heeft vanuit dames 3 besloten bij de recreanten te gaan, maar we hebben ook een aantal nieuwe gezichten of oud-speelsters.

Lijkt het je ook leuk om lekker te trainen en 1x in de maand een wedstrijd te spelen? Kom dan gerust een kijkje nemen bij het gezellige team van de recreanten!