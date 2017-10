Ruime zege voor HV Grol dames 2 (20-8)

X 23

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelden de dames van het tweede van de handbalvereniging Grol tegen dames 3 van de Stormvogels uit Haaksbergen. Een spannend begin van de competitie, want voor het eerst startten de dames niet in de Gelderse competitie, maar in de Twentse. Na jarenlang tegen voornamelijk dezelfde teams te hebben gespeeld staan er nu dus allemaal onbekende tegenstanders op het programma.

Nadat dames 1 een uur eerder het spits afbeet en een ruime zege (18-6) boekte op dames 2 van de Stormvogels, wilde dames 2 van Grol natuurlijk ook de punten in Groenlo houden. Er werd vol goede moed warm gelopen. Grol ging fanatiek van start en wist de openingstreffer voor haar rekening te nemen. De eerste 20 minuten verliepen soepel en al snel stonden de dames onder andere door een aantal 7-meters op een voorsprong van 8-1. De laatste 10 minuten van de eerste helft werd er iets minder gescoord, maar de dames gingen de rust in met een voorsprong van 10-3.

In de tweede helft werd de voorsprong in korte tijd verder uitgebouwd. Diverse snelle acties resulteerden in een paar mooie doelpunten. Toch wisten ook de dames van de Stormvogels nog een paar mooie doelpunten mee te pakken. Maar helaas voor hen bleef Grol scoren en werd het doel van Grol bewaakt door twee keepers die lekker in de wedstrijd zaten. Eindstand van deze sportieve pot was 20-8 in het voordeel van Grol.

Komende zaterdag speelt dames 2 uit tegen W.H.C. om 18.00 uur in Sporthal de Marke in Hengevelde. Hopelijk kunnen ze tijdens deze wedstrijd de flow van afgelopen zaterdag evenaren.

[0] Tekst: HV Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar